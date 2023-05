Duitse voetbalfans juichen te vroeg: veldbestormers druipen af in Hamburg na gemiste promotie

Krankzinnige taferelen op de Europese voetbalvelden, waar spelers en supporters heen en weer geslingerd werden van euforie tot diepe droefenis. In het stadion van Sandhausen ging het er misschien nog wel het gekst aan toe. Twee doelpunten in blessuretijd dompelden de HSV-fans in rouw.



In de 2. Bundesliga knokten op de laatste competitiedag nog twee ploegen om een directe promotieplek. Het nietige 1. FC Heidenheim 1846 had alles in eigen hand en kon met een overwinning uit tegen laagvlieger Regensburg voor de eerste keer in de historie promoveren naar de hoogste Duitse voetbalklasse, maar daar zag het er na 90 minuten niet naar uit. Het stond 2-1 voor de thuisclub met nog 10 minuten blessuretijd te gaan.



In Sandhausen won HSV ondertussen met de hakken over de sloot met 0-1 van de al gedegradeerde hekkensluiter. Het eindsignaal van de arbiter luidde een groot feest in, waarbij de meegereisde fans uit Hamburg samen met de spelers en staf van HSV de champagne al ontkurkten op het veld. Maar ondertussen werd er nog gespeeld in Regensburg...



Een penalty in de 93ste minuut en daarna de winnende goal in de 99ste minuut zorgde alsnog voor een 2-3 overwinning van Heidenheim en een waar volksfeest aldaar. HSV droop ondertussen beteuterd af. SV Darmstadt 98 was al zeker van promotie en speelt komend seizoen samen met Heidenheim in de 1. Bundesliga. HSV moet zich nu opmaken voor de play-off finales tegen VfB Stuttgart, waarin het alsnog kan promoveren.

