Ooievaars teisteren Blokzijl: 'Wordt dezelfde discussie als met de wolf'

Het Overijsselse Blokzijl verandert langzaam in een heus ooievaarsdorp. Binnen amper zeventig meter zitten maar liefst vijf ooievaarsnesten. Maar dat is niet alleen maar leuk, vinden de buren van de ooievaars: "Alles zit onder de vogelpoep."



Het is bijna een toeristische attractie te noemen. Mensen komen van heinde en verre om de wit-zwarte geluksvogels te bewonderen. Aan de andere kant zorgen de vogels ook voor overlast. De poep vliegt bewoners om de oren, zeggen ze in Blokzijl. "En het geluid dat ze maken, gaat dag en nacht door", klaagt een bewoner.



Een ander heeft moeite met de vele andere dieren die door de ooievaars opgegeten worden: "Vroeger hoorde je kikkers, nu niet meer. Jonge eendjes zie je niet meer en weidevogels worden opgevreten. Je gaat dezelfde discussie krijgen als met de wolf."



Monique van den Broek van Stichting Ooievaars Research & Knowhow laat weten dat het uniek is dat er ergens vijf nesten zijn. "Vermoedelijk kunnen de ooievaars voldoende tot veel voedsel vinden", zegt ze. Van den Broek benadrukt dat mensen de vogels nooit mogen voeren: "Hoe leuk dat ook lijkt, de natuur moet zelf haar gang gaan."

Een bericht uit de Fabeltjeskrant?

@allone : Het is natuurlijk wel interessant om te vermelden dat de afname van de weidevogels, vaak geweten aan katten en pesticiden, gelijk op loopt met de toename van de ooievaars...

@Emmo : heeft iemand al onderzocht of er überhaupt een verband is?

