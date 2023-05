Kat zit vast in ondergrondse afvalcontainer, dierenambulance schiet te hulp

In Den Haag hebben medewerkers van de dierenambulance zondag een kat uit een ondergrondse afvalcontainer gered. Een voorbijganger hoorde het dier miauwen en verwittigde meteen de hulpdienst."Dit zijn verschrikkelijke dingen. Het is diep triest hoe mensen ermee omgaan", zegt een woordvoerder van de dierenambulance. Volgens de woordvoerder kan de kat er niet zelf in zijn gekropen, dus zou iemand het dier erin hebben gegooid. "Dat gebeurt helaas wel vaker."Een ondergrondse container is niet alleen gevaarlijk omdat het dier meters naar beneden valt, maar ook omdat er daarna vuilnis bovenop gegooid wordt, aldus de woordvoerder.Het is niet duidelijk hoe de kat precies in de container terecht is gekomen. Omstanders laten aan een correspondent weten dat de klep aan de zijkant open zou hebben gestaan. Zo zou hij er vermoedelijk zaterdagavond of in de nacht van zaterdag op zondag uit zichzelf in terecht zijn gekomen.Uiteindelijk hebben medewerkers van de dierenambulance de kat uit de vuilniscontainer gehaald. De kat is nagekeken en onderzocht, maar had gelukkig geen lichamelijke verwondingen. Buurtbewoners herkenden de kat en konden de medewerkers vertellen dat de eigenaren op dit moment op vakantie zijn. "De buurtbewoners houden de kat nu in de gaten."