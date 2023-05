Man in Roermond verdronken die probeerde mobieltje uit het water te halen

Een 41-jarige man is verdronken in een plas bij de Maas in Roermond. Hij dook in het water om een mobieltje te redden, maar kwam lange tijd niet meer boven. Na ruim drie kwartier werd hij uit het water gehaald.



De brandweer werd na het wegblijven van de man gealarmeerd door personen die op dezelfde boot als het slachtoffer voeren. De brandweer vond de man ongeveer honderd meter van de kant en haalde hem uit het water. Er werd geprobeerd het 41-jarige slachtoffer te reanimeren, maar dat was tevergeefs, zegt de brandweer.



De man zat met enkele anderen op een boot op de recreatieplas in Roermond toen de telefoon van een van de opvarenden in het water viel. Hij dook daarna in het water in een poging de telefoon te redden, maar kwam niet meer boven.



De brandweer zette boten en duikers in om de man te vinden. Na ruim drie kwartier werd hij uit het water gehaald en op een brandweerboot gelegd, waar een poging tot reanimatie werd gedaan. De reanimatie werd daarna aan wal voortgezet.



Volgens de brandweer gaat het om een noodlottig ongeval. "Mogelijk heeft de man in het water kramp gekregen", zegt een woordvoerder.

Dan heeft die Indiase ambtenaar het toch beter aangepakt.

Wat is het, dat telefoons voor mensen zo belangrijk zijn.



Op de Maasplassen kom ik trouwens regelmatig. Maar van duiken heb ik sowieso nooit gehouden.

En mijn telefoon staat meestal uit



