Beladen lading: Peruaanse politie pakt smokkelaars met tientallen kilo's nazi-coke

Een slecht weekend voor veelgebruikers met omstreden politieke overtuigingen. Daar zijn er in de Benelux schijnbaar meer van dan je zou denken, dat suggereert een markante drugsvangst in Peru. In een smokkelboot bij de grens met Ecuador vonden de Peruaanse autoriteiten 57 kilo marcheerpoeder. Alleen hadden de producenten 'marcheerpoeder' wel heel letterlijk genomen.De cokepakketten waren zorgvuldig voorzien van nazi-symboliek. Zo zat op elk poederpakket een felrode nazi-vlag met hakenkruis én een serienummer en was in een deel van de cokebalen in grote blokletters 'Hitler' gestanst. De smokkelaars geloven schijnbaar heilig in de rode haring en hide it in plain sight. Want met zo'n swastika-label zal niemand kunnen bevroeden dat de rantsoenen een ongewenste inhoud bevatten.Volgens Al Jazeera was het pretpoeder verborgen in 50 pakketten ter grote van bakstenen. Die drugs-stenen zaten zorgvuldig verstopt in de ventilatieschacht van een container. Zo'n 80 containers op het smokkelschip werden donderdag doorzocht. Het vaartuig was onder Liberische vlag vanuit de beruchte drugshaven van Guayaquil, Ecuador, op weg naar het Noord-Peruaanse Paita.Guayaquil is een bekende doorvoerhaven voor narcoticaladingen voor Europa en de VS. De lading was op weg naar België om van daaruit bliksemsnel verspreid te worden over Nederland, Frankrijk en Spanje. De ideologische toedracht van de nazi-insignia wordt onderzocht.Mooi balen voor de echte importeursDe Peruaanse politie treft bij de opsporing van cokesmokkel naar eigen zeggen steeds vaker bijzondere verpakkingen aan. Verschillende, vreemde symbolen passeerden al de revue, maar ook voor de lokale autoriteiten was de nazi-symboliek een complete verrassing. Of er iemand is aangehouden, kan de politie niet zeggen.