Indiase ambtenaar laat 2 miljoen liter water wegpompen om telefoon terug te vinden

In de oostelijke Indiase deelstaat Chhattisgarh is een ambtenaar geschorst omdat hij twee miljoen liter water uit een reservoir heeft laten wegpompen.



De man was zondag op vakantie in het gebied en wilde bij het reservoir een selfie nemen. Dat ging mis; hij liet zijn telefoon vallen en die kwam in het 4,5 meter diepe reservoir terecht. Volgens Indiase media ging het om een telefoon ter waarde van 100.000 roepie, oftewel ruim 1100 euro.



Duikers hielpen hem bij een poging het ding terug te vinden, maar tevergeefs. Daarop liet hij een dieselpomp aanrukken om het water weg te pompen.



Na een paar dagen kreeg een collega van het waterbeheer dat in de gaten en liet de pomp stilzetten. "Water is essentieel en mag op deze manier niet verspild worden", zegt hij tegen nieuwswebsite The National.



De geschorste ambtenaar zegt dat de telefoon gered moest worden, omdat er gevoelige informatie van de overheid op stond. Hij zou toestemming hebben gehad om het water weg te pompen. Of dat klopt wordt uitgezocht.



De telefoon is uiteindelijk teruggevonden, maar heeft drie dagen onder water niet overleefd.

Reacties

29-05-2023 11:09:59 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.922

OTindex: 85.880

Pfff. Al die moeite en verspilling voor niets.

Geschorst en dan hopelijk ontslagen, want hij is duidelijk niet in staat om goede beslissingen te nemen

29-05-2023 11:36:04 HenrysWereld

Lid

WMRindex: 66

OTindex: 0

Wnplts: Oost Soubu

T S Weer zo'n ambtenaar welk vind dat hij belangrijker is dan iedereen.... Maar wellicht deed hij zijn werk wel goed....

29-05-2023 11:50:42 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.761

OTindex: 28.224

@allone :

Pfff. Al die moeite en verspilling voor niets. QuotePfff. Al die moeite en verspilling voor niets. Tweeduizend ton is goed besproken niet zoveel. In Nederland verbruik je per persoon ca 15 liter per dag. 2^6 / 15 is het daagse verbruikt van goed 130.000 man.

29-05-2023 12:07:08 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.459

OTindex: 190

S @Emmo : Of 83 mensen die in Nederland een beetje zwembad (8x3x1) vullen voor de zomer.

29-05-2023 12:52:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.922

OTindex: 85.880

@Emmo :

En verspilling is het sowieso want de telefoon is kapot…



Laatste edit 29-05-2023 12:53 @DrZiggy : da’s waar. Alles in relatief. Maar in sommige delen van India is water toch wel kostbaarder en schaarser dan hier, denk ik zo.En verspilling is het sowieso want de telefoon is kapot…

29-05-2023 13:51:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.761

OTindex: 28.224

@allone : Daar heb jij dan weer gelijk aan

29-05-2023 15:26:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.329

OTindex: 91.114

Als er zúlke belangrijke informatie op staat is het niet heel slim om zo'n apparaat ook voor privédingen te gebruiken. Dat soort dingen moet je gescheiden houden, lijkt mij.

