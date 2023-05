Amerikaans warenhuis daalt 9 miljard dollar in waarden door Pride-collectie

Het Amerikaanse warenhuis Target heeft zichzelf flink in de vingers gesneden met een nieuwe collectie. De Pride-collectie van de keten viel niet in goede aarde, waardoor het bedrijf afgelopen week 9 miljard dollar in waarde is gedaald dankzij woedende klanten. Dat meldt Outkick, een alternatief nieuwsplatform dat naar eigen zeggen een tegengif is tegen de mainstream media.



Vanwege Pride Month in juni besloot het warenhuis een speciale Pride-collectie te lanceren. Daarin zaten onder andere zwempakken met een 'tuck-friendly' kruis voor transgender vrouwen, unisex kleding, koffiemokken met vrolijk vormgegeven slogans als 'superqueer' en een lijn kinderkleding met zeemeermensen, vlinders en een sporadische regenboog. Fox News deelde al eerder foto's van de merchandise.



Afgelopen woensdag, voor de ophef losbrak, sloot Target op de aandelenmarkt met $160,96 per aandeel, waardoor ze een marktaandeel van $74,3 miljard hadden. Een dag later daalden de cijfers met maar liefst 12 procent.



Vervelender dan het dalen van de marktwaarde zijn de bedreigingen aan het adres van medewerkers van Target. "Sinds we deze collectie hebben gelanceerd, krijgen onze teamleden steeds vaker te maken met bedreigingen. Ze voelen zich niet meer veilig op de werkvloer", laat Target in een persbericht weten. Het warenhuis heeft na de ophef besloten "de meest controversiƫle items" uit de collectie te halen.

Reacties

29-05-2023 08:46:17 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.262

OTindex: 3.182



Doe dat dan ook niet. Zielige figuren die lopen te klagen over iets dat ze voor zichzelf ontkennen. Er bestaat nu eenmaal meer tussen hemel en aarde dan alleen be- of gekrompen denkvermogen. Ga ergens anders kopen of ga niet naar die afdeling maar ontkennen en veroordelen dat mag niet eens volgens de bijbel, waar ze zo graag aan refereren. Er staat : Gij zult niet oordelen, enz. Doe dat dan ook niet.

29-05-2023 09:09:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.761

OTindex: 28.224

En zo is de waarde van de perceptie. Kleurrijke regenbogen zijn bij uitstek aantrekkelijk voor kinderen. Vanwege de kleuren. niet van wat één of andere "volwassene" daar van vindt.



En als een vent in een vrouwenbadpak wil rondsjouwen dan moet 'ie dat helegaar zelf weten.

Wat je als opdruk op een mok wil hebben? Je koopt het of je koopt het niet. Marktwerking heet dat.



Het geeft natuurlijk wel te denken dat de investeerders het idee hebben dat de samenleving minder "woke" is dan de media ons willen doen geloven.

29-05-2023 12:31:33 HenrysWereld

Lid

WMRindex: 66

OTindex: 0

Wnplts: Oost Soubu

T S Wat is een zeemeermens.... Waarom wordt mij de onzinnigheid van een ander opgedrongen....



Echter als een warenhuis rotzooi wil verkopen, dan is dat toch hun recht.... Dan koop je het niet....

29-05-2023 12:55:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.922

OTindex: 85.880

@HenrysWereld : een zeemeermens is een mens die in zee meer mans is, minder op het strand

29-05-2023 13:15:26 Buick

Erelid



WMRindex: 4.053

OTindex: 1.005

@HenrysWereld :

Wat is een zeemeermens.... Waarom wordt mij de onzinnigheid van een ander opgedrongen... QuoteWat is een zeemeermens.... Waarom wordt mij de onzinnigheid van een ander opgedrongen...

Ze vonden die andere zeemeer te min en nu is die weer te mens

Ze dringen je niets op, maar ze doen het zodat je even kan mopperen



Laatste edit 29-05-2023 13:15 Ze vonden die andere zeemeer te min en nu is die weer te mensZe dringen je niets op, maar ze doen het zodat je even kan mopperen

