Meisje (4) vergeten in de bus na schoolreisje: Ze is over het hoofd gezien

In Eindhoven is gisteren een meisje van 4 na een schoolreisje per ongeluk achtergelaten in de bus. Ze was in slaap gevallen en niemand had in de gaten dat ze niet was uitgestapt. Na een paar minuten was duidelijk dat meisje nog in de bus zat. De chauffeur was intussen doorgereden naar een recreatiepark om andere kinderen van basisschool 't Palet op te halen.



"Mijn hoofd staat op ontploffen", zei de moeder van het meisje tegen Omroep Brabant. "Je kijkt toch even of er niemand meer in de bus zit, voordat die vertrekt. Een tasje in de bus vergeten kan nog gebeuren, maar een kind?"



Ze heeft zelf uiteindelijk niks gemerkt van alle paniek.



De klas had een uitje gemaakt naar een speelboerderij in Uden. "Er moesten ook leerlingen worden opgehaald in Helvoirt, dus was de bus snel vertrokken", zegt directeur Ruben Adriaans van 't Palet.



Bij de stop in Helvoirt heeft de moeder haar kind opgehaald. "Ze lag nog te slapen in de bus toen ze daar aankwam. Ze heeft uiteindelijk zelf niks gemerkt van alle paniek."



Directeur Adriaans spreekt van een grote fout. "De bus wordt altijd gecheckt, maar het kind lag te slapen en is daarom over het hoofd gezien. We hebben onze excuses aangeboden aan de moeder. We moeten zorgen dat dit in de toekomst nooit meer zal gebeuren."

