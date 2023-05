Doorgedraaide meeuwen jatten en gebruiken drugs en terroriseren Engelse kustplaatsen

Een vlucht meeuwen is helemaal van het padje geraakt in het Verenigd Koninkrijk. Dat schrijft de Daily Star. Want waar de gevederde lawaaimakers normaal gesproken – via een soort kamikaze duikvlucht – stukken kibbeling, patatjes en ander snackvoer uit de handen van strandvolk grissen, richten ze zich nu op drugs.



Spice of K2, om precies te zijn, een soort synthetische cannabinoïden die lijken op natuurlijke cannabis. Die middelen zijn al een tijdje in opkomst, maar dan vooral onder mensen. Inmiddels lijkt de zogenaamde ‘zombiedrugs’ echter ook in trek bij meeuwen.



In Engelse plaatsen als Hastings, East Sussex, Margate, Kent, Clacton-on-Sea, Essex, London, Leeds, Manchester en Liverpool schijnen de beesten junks te beroven van hun Spice. Via de alom bekende en beruchte duikvluchten, aldus getuigen. Lokale bewoners melden dat de vogels er knetterstoned van worden en bovendien op jacht gaan naar meer drugs.



“Als we high waren, konden de meeuwen de joint met gemak stelen, om er vervolgens mee vandoor te gaan”, vertelt een ex-gebruiker aan de Daily Star. Zelfs schuilen in bushokjes had geen enkel effect, zegt hij. “Ze wisten ons te vinden.”



Een ander omschrijft de vliegende gebruikers als ‘pyscho gulls’, oftewel: psycho-meeuwen. Compleet doorgedraaide vogels die zich soms zelfs tegen het asfalt te pletter vliegen.



Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar het maffe gedrag van de dieren.

Reacties

28-05-2023 12:26:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.909

OTindex: 85.867

Wordt er ook onderzoek gedaan naar het maffe gedrag van de Engelsen zelf? Dat is waarschijnlijk nuttiger



Laatste edit 28-05-2023 12:26

28-05-2023 12:34:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.328

OTindex: 91.113

Waar is Alfred Hitchkock als je hem nodig hebt?



Laatste edit 28-05-2023 12:35

28-05-2023 12:44:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.328

OTindex: 91.113



Ik zit me af te vragen wat Hitchkock hiermee zou kunnen. Samen met een héél goede schrijver.... @Emmo : bestaan die mensen dan??Ik zit me af te vragen wat Hitchkock hiermee zou kunnen. Samen met een héél goede schrijver....

