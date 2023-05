Oudere dame vergeet pincode, jongeman betaalt haar boodschappen van 100 euro

Bij de Albert Heijn aan de Leusderweg in Amersfoort heeft een jongeman zondag een blijvende indruk achtergelaten met een daad van buitengewone vriendelijkheid en gulheid. Zonder blikken of blozen hielp hij een vrouw in nood.



De oudere dame was haar boodschappen rustig op de kassaband aan het plaatsen. Maar toen het moment van betalen aanbrak, stuitte ze op een probleem. Haar pincode glipte uit haar geheugen, en na twee mislukte pogingen stond ze op het randje van een geblokkeerde bankpas - een situatie die voor iedereen stressvol zou zijn.



Het verhaal, gedeeld door Amersfoorter Ruud Stuivenberg op de app Nextdoor, nam op dat moment echter een verrassende wending. In plaats van ongemakkelijk toe te kijken, kwam een jongeman in actie en stapte naar voren met een onbaatzuchtig gebaar dat iedereen in de winkel versteld deed staan.



Zonder te vragen hoeveel de dame schuldig was, nam hij zijn pas, swipete hem door het apparaat en toetste zijn pincode in. "Deze krijgt u van mij, mevrouw," zei hij, waarna hij direct de winkel uitliep. De caissière en de heer Stuivenberg keken verbaasd toe. De boodschappen van de dame waren namelijk meer dan 100 euro waard.



De mevrouw leek aanvankelijk niet te beseffen wat er zojuist gebeurd was. "Er is al voor u betaald, mevrouw," legde de caissière uit. Terwijl de mevrouw haar boodschappen inpakte, kon ze slechts stamelen: "Hoe is het mogelijk... dit kan toch niet waar zijn..."



De daad van deze jonge man heeft indruk gemaakt op Stuivenberg, die schreef: "Het was een zeer oprecht en onbaatzuchtig gebaar van de jonge man, en het heeft mij enorm geïnspireerd."



Op zijn bericht komen tientallen reacties van mensen die het een hartverwarmend gebaar vinden. "Een groot gebaar van onbaatzuchtige liefde, chapeau", reageert Hajo. Adam uit Leusden prees de onbekende jonge man: "Er zijn nog geweldige mensen op deze wereld, op juiste moment ook. Klasse meneer, moge dat gelezen worden".



De bewondering voor de actie van de man is in elke reactie duidelijk te voelen. "Super gebaar, fijn dat er nog zulke lieve mensen bestaan", schrijft Ida.

