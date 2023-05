Biebboek in VS na bijna 100 jaar teruggebracht, 1700 dollar boete geschrapt

In een bibliotheek in Californië is een boek teruggebracht dat al wel heel lang geleden ingeleverd had moeten worden. Het geschiedenisboek werd al in 1927 opgehaald door de opa van de overleden vrouw van een 75-jarige Amerikaan. "Dit boek was al vijf generaties in onze familie."Jim Perry had geen idee dat hij iets waardevols in handen had toen hij eerder deze maand zijn zolder opruimde. De 75-jarige Amerikaan vond een boek met de titel 'A Family History of the United States' dat er op zijn zachtst gezegd oud uitzag.Op een stempel stond dat het boek was uitgeleend door de bibliotheek St. Helena in Californië, niet ver van Napa, de woonplaats van Perry. Hij besloot het boek er voor de grap naartoe te brengen en leverde het – zonder zijn naam door te geven – af bij de balie.De directeur van de bieb, Chris Kreiden, wist niet wat ze zag toen ze het boek op haar bureau vond. Ze werkt al dertig jaar voor de bibliotheek maar zegt tegen Amerikaanse media in haar bieb 'nog nooit zo'n oud boek te hebben gezien'. "Er worden wel eens boeken twee of vijf jaar te laat ingeleverd, maar nog nooit maakte iemand het zo bont."Het boek werd uitgeleend in 1927 en op het stempel stond dat het na twee weken teruggebracht moest worden. Iedere dag dat het te laat kwam, leverde de lener een boete van 5 cent per dag op.Omdat de directeur graag contact kreeg met de persoon die het boek had teruggebracht, ging ze met het verhaal naar lokale media. Die berekenden dat de boete naar huidige prijzen zou zijn opgelopen tot 1700 dollar. Ze maakten een item, dat vervolgens door nationale media werd opgepikt en uitgezonden.Toen de 75-jarige Perry het item over zijn boek toevallig op tv zag, grapte hij tegen zijn familieleden dat hij nu vast 'een probleem' had. Hij nam contact op met de bibliotheek. Kreiden zegt dat het haar 'heel veel deugd' deed om de verhalen van de Amerikaan te horen. Het boek krijgt een plekje bij de ingang van de bibliotheek. De boete hoefde niet te worden betaald.