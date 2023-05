Amsterdam aantrekkelijkste stad om te wonen, Emmen hekkensluiter

Amsterdam is nog altijd de aantrekkelijkste stad om te wonen in Nederland. Dat is de conclusie uit het jaarlijkse onderzoek Atlas voor gemeenten, van onderzoeksbureau Atlas Research.



In de Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op meer dan 50 indicatoren vergeleken. Daarbij wordt gekeken naar werkgelegenheid, maar ook naar universiteiten, woningprijzen en culturele voorzieningen.



Voor de atlas van dit jaar is het accent gelegd op de aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardig "groen en blauw": bomen, parken, grachten en plassen. Dan gaat het om het groen en blauw in de wijken zelf en in de wijdere omgeving.



Als er alleen gekeken wordt naar groen en blauw in en om de stad, dan is Arnhem de aantrekkelijkste grote stad van Nederland.



"Wat mensen vooral waarderen, is het hebben van een prettig uitzicht; ze willen op korte afstand van hun huis kunnen wandelen in een park, en een picknick kunnen houden met de kinderen.", zegt onderzoeker Marten Middeldorp tegen NRC.



Ook Zwolle, Velsen, Bergen op Zoom en Alkmaar scoren hierin hoog. Het minst aantrekkelijk is Oss. Daar is de totale bijdrage van groen en blauw aan de woonaantrekkelijkheid 6 procentpunt minder dan gemiddeld.



De gemiddelde Nederlander vindt toch het aanbod van werk, culturele voorzieningen, veiligheid, horeca en een universiteit nog altijd belangrijker dan de aanwezigheid van een aantrekkelijk park of een prettige plas water.



Hierdoor staat Emmen opnieuw onderaan de lijst, die na Amsterdam wordt aangevoerd door achtereenvolgens Amstelveen, Leiden en Utrecht.



Middeldorp in NRC: "Wij zeggen niet dat je in Emmen niet prettig kunt wonen. Er is veel groen en een mooie dierentuin en het is er betrekkelijk veilig. Maar er zijn weinig banen en voorzieningen, ook het culinaire aanbod is er mager, allemaal zaken die de gemiddelde Nederlander aantrekkelijk vindt."

Reacties

27-05-2023 10:28:21 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.897

OTindex: 85.851



Maar ik ben het er mee eens: als stad heeft Amsterdam veel te bieden. Alleen woon ik liever buiten, lang leve bos en hei.

Amsterdam en Amstelveen zijn praktisch 1 stad. Okay. Officieel zijn het er twee, maar ze lopen in elkaar over en je ziet niet eens bij welke straat Amstelveen begint.



Laatste edit 27-05-2023 10:30 Kwestie van smaak. Het is maar waar je van houdt.Maar ik ben het er mee eens: als stad heeft Amsterdam veel te bieden. Alleen woon ik liever buiten, lang leve bos en hei.Amsterdam en Amstelveen zijn praktisch 1 stad. Okay. Officieel zijn het er twee, maar ze lopen in elkaar over en je ziet niet eens bij welke straat Amstelveen begint.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: