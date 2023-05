Militairen gebruikten opleidingsbudget voor barbecue-cursus, aangifte Defensie

Tientallen militairen hebben 4500 euro uit hun opleidingsbudget besteed aan een barbecue-cursus. Ze kregen bij de lessen ook een 'Green Egg'-barbecue cadeau. Dit meldt De Telegraaf. Tegen de militairen is aangifte gedaan.



De cursus van tien dagdelen werd door 32 militairen bij de landmacht geboekt. Toen het om flinke bedragen bleek te gaan, kreeg Defensie argwaan. Een aantal militairen stopte met de cursus nadat ze de Green Egg-barbecue ontvangen hadden, schrijft de krant.



In De Telegraaf noemt advocaat Michael Ruperti de groepsaangifte voorbarig. Hij zegt dat sommige militairen te goeder trouw waren. "Het valt rauw op je dak als je na twintig jaar trouwe dienst opeens wordt gecriminaliseerd. Defensie had vooraf beter kenbaar moeten maken wat de regels zijn. Het is voor defensie ook raar om aangifte te doen als ze zelf toestemming hebben gegeven."



Volgens een woordvoerder van Defensie ging het mis bij de afwikkeling van de cursus. "De aanvraag voor de cursus is niet het probleem. Sinds 2019 heeft iedere militair een opleidingsbudget dat kan worden gebruikt om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarbij is bedongen dat er een bepaalde vrijheid in de keuze voor opleidingen mag bestaan."



Maar waar het budget aan kon worden uitgegeven, was wel ingekaderd. "In de voorschriften staat duidelijk vermeld dat alleen inschrijfkosten en studieboeken worden vergoed. Andere zaken van veel waarde mogen niet worden gedeclareerd, zoals een fototoestel na een fotocursus of in dit geval een barbecue."



Ook een cursusdeel laten schieten voor de barbecue is niet toegestaan, schrijft De Telegraaf: dan is er sprake van valsheid in geschrifte.



"De militairen worden verdacht van een valse declaratie", zegt de Defensiewoordvoerder. De landmacht is de militairen zelf ook aan het horen. In De Telegraaf wordt gezegd dat boetes tot mogelijk een ontslag boven het hoofd hangt. De woordvoerder van Defensie wil daar niet op vooruitlopen. "Dat moet nader worden bekeken."



Inmiddels is de keuzevrijheid voor cursussen in 2022 beperkt. Sindsdien komen alleen erkende opleiders uit het STAP-register voor een cursus in aanmerking.



Het persoonlijk opleidingsbudget is bedoeld om cursussen te volgen die de kansen op de arbeidsmarkt vergroten, zegt Jean Debie, voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) in het NOS Radio 1 Journaal.



"Een groot deel van de militairen blijft namelijk niet bij Defensie werken. Daarom is er opleidingsbudget beschikbaar, bedoeld om ze voor te bereiden op de overgang naar de burgermaatschappij."



De vraag is volgens Debie op welke wijze er toestemming is gegeven voor de barbecue-cursus. "Hebben de commandanten of begeleiders doorgevraagd naar wat de doelstelling was? Als je niet hebt doorgevraagd en niet precies weet wat de inhoud is van de cursus zouden alle seinen op rood moeten staan."



Er wordt onderzocht hoe de aanvraag en toestemming voor de cursus precies tot stand zijn gekomen. Om excessen als deze tegen te gaan is de regeling met het arbeidsvoorwaardenakkoord inmiddels aangescherpt.



"Nu sluiten we aan bij de STAP-regeling van het kabinet en daarin staat dat welke erkende opleiders in Nederland in aanmerking komen", zegt Debie.

cursus??? Hoelang duurt zo’n cursus?



Ik was ooit nanny voor een Amerikaans jongetje

Zijn favoriete boek (naast Winny Ther Pooh):

„I am Sam

Sam I am

Do you like green eggs with ham?

Do you like them in a box?

Do you like them with a fox?

I do not like them here or there

I do not like them anywhere…”

Jaja. Hoogstaande lectuur. Als verontschuldiging: hij was 3 jaar oud



Maar goed. Ze bestaan dus? Green eggs? Barbecue-??? Hoelang duurt zo’n cursus?Ik was ooit nanny voor een Amerikaans jongetjeZijn favoriete boek (naast Winny Ther Pooh):„I am SamSam I amDo you like green eggs with ham?Do you like them in a box?Do you like them with a fox?I do not like them here or thereI do not like them anywhere…”Jaja. Hoogstaande lectuur. Als verontschuldiging: hij was 3 jaar oudMaar goed. Ze bestaan dus? Green eggs?

