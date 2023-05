Louise (76) uit Groningen wipt illegaal tegels voor straattuintje. Ze vecht de boete van 269 euro aan

De 76-jarige Louise Jansen heeft een boete opgelegd gekregen van 269 euro omdat zij in maart van dit jaar tegels uit het trottoir bij haar woning in de Moesstraat in Groningen wipte om een tuintje aan te leggen. Jansen gaat in beroep tegen de strafoplegging.Jansen heeft de afgelopen 40 jaar tevergeefs geprobeerd haar straat te vergroenen. Ze kreeg hiervoor geen toestemming van de gemeente en van woningbouwcoöperatie Lefier.Daarop besloot de vrouw uiteindelijk op eigen gezag maar een tuintje aan te leggen. Ze trok zo’n twee vierkante meter aan tegels uit de stoep. Verder kwam ze niet want toen verschenen BOA’s die haar maanden het ontstane gat weer te dichten. Zij weigerde, waarop de politie werd ingeschakeld.Hans Coenraads, woordvoerder van de gemeente, vertelde eind maart dat Jansen op de bon ging wegens baldadigheid. „Het is niet de bedoeling dat de gemeentelijke stoep zomaar wordt opengebroken.”De bekeuring steekt de vrouw. Ze is voor het tegelincident nooit in aanraking met de politie geweest, vertelt ze aan stadsblog Sikkom. „Daarom kan ik niet anders dan bezwaar aantekenen en de zaak laten voorkomen.”

25-05-2023 12:28:15