Tieners vinden vastzittend ‘bevroren’ wezen onder auto, dierenarts is stomverbaasd bij binnenkomst

Twee tienerjongens liepen door hun buurt toen ze een menigte mensen opeengepakt rond een auto zagen staan.Toen ze dichterbij kwamen, probeerden ze te onderscheiden waar de menigte naar keek, maar het was de vreemdst mogelijke plek.Een wezen leek gewoon bevroren, niet in staat om te bewegen.De jongens wisten dat ze snel moesten handelen om dit dier te laten overleven, maar ze hadden geen idee hoe ze het arme dier konden helpen.Het was in het Canadese Saint Andrews in New Brunswick waar vrienden Jaydon Pettipas en Aidan Hart de bijzondere ontdekking deden, meldt nieuwszender CBC uit Canada.De twee tienerjongens zouden voor het einde van de dag worden geprezen als helden voor hun acties.Toen ze een groep mensen opmerkten die ineengedoken zaten, moesten ze zien waarom ze stopten en staarden. Maar zelfs van dichtbij wisten ze niet waar ze naar keken.Het dier was nauwelijks herkenbaar en zag eruit alsof het bevroren was.Een eekhoorn zat vast onder een auto en was bedekt met isolatieschuim. Ze wisten dat het diertje niet lang meer te leven had.“Er was niets herkenbaars aan”, vertelde de 15-jarige Jaydon aan CBC Canada.De jongens wisten dat de eekhoorn hulp nodig had, maar wisten niet goed hoe ze die hulp konden krijgen, dus gingen ze een kruidenierswinkel binnen en pakten een kleine melkkrat om de eekhoorn in te huisvesten.Niemand in de buurt van de jongens wist ook wat ze moesten doen en naarmate de tijd verstreek, werd de nood groter.De jongens belden vrienden en familie om hulp.Toen kwam de moeder van Jaydon tussenbeide en nam contact op met een dierenkliniek 20 mijl verderop en kreeg te horen dat ze het dier onmiddellijk moest brengen.“Ik had nog nooit zoiets gezien,” zei Dr. Melanie Eagan van de St. George Veterinary Clinic, een dierenartsenpraktijk.Ze zei dat de eekhoorn zo vastzat in het isolatieschuim dat hij zijn achterpoten slechts een klein beetje kon bewegen.Als de jongens niet zo snel hadden gehandeld en de moeder van de jongens hen niet had geholpen de eekhoorn binnen te halen, dan had hij het misschien niet overleefd.De dierenarts vermoedde dat het dier mogelijk in iemands garage, kelder of schuur had gewoond en in het materiaal was komen te zitten.“Iemand was waarschijnlijk een gat aan het dichten om de tocht buiten te houden en deze kleine man rende er doorheen toen het nog nat was”, zei ze. “Maar dat spul hardt vrij snel uit, dus het zou niet lang hebben geduurd voordat hij in nood raakte.”Ze zei dat het veel tijd, geduld en ontsmettingsalcohol kostte om het schuim van de vacht van het dier los te maken. Ze kamde het vervolgens uit, waardoor het dier een deel van zijn vacht verloor.De eekhoorn is inmiddels weer vrijgelaten in het wild.