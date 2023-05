Trans scholiere in VS niet bij diploma-uitreiking na eis jongenskleren te dragen

Een transgender tiener in de Amerikaanse staat Mississippi is vandaag niet bij de diploma-uitreiking van haar middelbare school omdat de schoolleiding haar had opgedragen daar te verschijnen in jongenskleding.



De mensenrechtenorganisatie ACLU tekende namens de 17-jarige scholiere en haar ouders bezwaar aan, maar een rechter stelde op het laatste moment de schooldirectie in het gelijk. Een woordvoerder van de organisatie noemt die uitspraak 'even teleurstellend als lachwekkend'.



Het meisje deed examen aan de Harrison Central High School in Gulfport, een plaats met ruim 72.000 inwoners. Jongens moeten de diploma-uitreiking bijwonen in witte overhemden en zwarte broeken, terwijl van meisjes wordt verwacht dat ze een witte jurk dragen.



Bij eerdere gelegenheden had de leerlinge tijdens haar schooltijd gewoon jurken kunnen dragen. Maar nu moest ze, volgens het besluit van de directie, verschijnen met een 'broek, sokken en schoenen, zoals een jongen'. De ACLU stelde bij de rechter dat het niet door de beugel kan dat ze tijdens haar diploma-uitreiking alsnog wordt blootgesteld aan discriminatie.



"Onze cliënt wordt te schande gemaakt en vernederd op discriminatoire gronden", zegt een woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie. "Haar familie wordt de unieke mogelijkheid ontnomen om deze mijlpaal in het leven van hun dochter mee te maken. Niemand zou een diploma-uitreiking mogen mislopen vanwege zijn of haar geslacht."

24-05-2023 16:48:31 HenrysWereld

Lid

WMRindex: 52

OTindex: 0

Wnplts: Oost Soubu

T S Waar ze allemaal niet moeilijk over doen.... Alleen wel heel jong begonnen om ben geslacht te wisselen vind ik....

24-05-2023 16:56:32 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.237

OTindex: 19.061

S Quote: Jongens moeten de diploma-uitreiking bijwonen in witte overhemden en zwarte broeken, terwijl van meisjes wordt verwacht dat ze een witte jurk dragen.Ik draag als man zijnde ook altijd een witte jurk.

