1000 medewerkers Belastingdienst lopen rond met uw gegevens op usb-sticks

De Belastingdienst gaat nog altijd niet veilig om met de gegevens van miljoenen Nederlandse burgers. Zo hebben op dit moment - ondanks beloftes aan de Tweede Kamer - nog 1000 medewerkers een 'usb-ontheffing'. Monitoren welke data medewerkers naar die usb-sticks schrijven of ervan aflezen, is volgens de Belastingdienst nog steeds 'technisch niet mogelijk'. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Plus: Zo gingen we van 18 usb-sticks naar 40 naar 4000.



Een medewerker met deze ontheffing kan data – en dus mogelijk gegevens van belastingbetalers – vanaf een werkcomputer naar een usb-stick kopiëren en meenemen. In 2017 wordt duidelijk dat er bij de Belastingdienst grote problemen spelen met de bescherming van de privacy van belastingbetalers. Er zouden 18 medewerkers informatie op usb-sticks mee naar huis nemen en staatssecretaris van dienst Eric Wiebes (VVD) - die toegeeft dat het om 40 medewerkers gaat - belooft daar korte metten mee te maken. Het blijkt nu na onderzoek van de krant dat een half jaar later 4000 medewerkers met usb-sticks op zak naar huis gaan (In totaal werken er zo'n 25.000 mensen bij de Belastingdienst). Waarom de Tweede Kamer al die tijd niet heeft geweten dat het uiteindelijk om 4000 usb-sticks ging, kan het ministerie niet zeggen.



Tussen begin 2017 en nu waren vier staatssecretarissen verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Eric Wiebes (VVD) was staatssecretaris in het kabinet-Rutte II, van februari 2014 tot oktober 2017. In Rutte III werd de functie vervuld door Menno Snel (D66), die twee jaar later, in december 2019, aftrad vanwege de Toeslagenaffaire. Hij werd kort daarna opgevolgd door Hans Vijlbrief (D66). Toen Rutte IV in januari 2022 werd beëdigd, ging de portefeuille naar Marnix van Rij (CDA), de huidige staatssecretaris van Financiën.

