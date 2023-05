Ambulancebroeders rennen marathon met brancard: 'Nieuw wereldrecord'

Een normale marathon lopen valt veel mensen al zwaar, maar Martijn en Matthias doen er nog een schepje bovenop. De ambulancebroeders uit Zeist gaan de 42,2 kilometer afleggen met een brancard in hun handen. Een brancardathon, zo noemen ze het. Ze willen hiermee geld inzamelen voor het goede doel én een wereldrecord op hun naam zetten.



Komende donderdag om 10.30 uur is het zover. Dan gaan Martijn en Matthias – respectievelijk medisch hulpverlener en chauffeur bij de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht – op een skeelerbaan in Zeist 42,2 kilometer rennen met een brancard in hun hand. Een rollende brancard, welteverstaan. "Matthias gaat voorop, ik ren achter de brancard", vertelt Martijn aan Editie NL.



Training

De mannen hebben al een paar keer getraind. "Dat ging best goed. We zijn natuurlijk gewend met een brancard te lopen, dus in dat opzicht hebben we tijdens werk al jarenlang geoefend."



Het is de bedoeling om de hele afstand rennend af te leggen. "Het zou kunnen dat we een keer kort moeten wandelen of naar de wc moeten, maar we willen een snelle tijd halen, dus we hopen geen vertraging op te lopen."



Of dat geen gekkenwerk is? "Matthias is marinier geweest, die weet wel van doorzetten. Hij kan goed hardlopen. En zelf loop ik ultramarathons van 80 tot 160 kilometer lang", zegt Martijn. "We voelen ons er klaar voor."



Warme uniforms

Rennen in uniform is nog wel een uitdaging. "Die lange broeken zijn erg warm. En het wordt ook nog eens 21 graden donderdag. Maar goed, we hebben afgesproken dat we in uniform gaan, dus dan doen we dat ook." De mannen dragen wel hardloopschoenen. "Onze werkschoenen zijn heel lomp met stalen neuzen. Als we die zouden dragen, slopen we onze voeten."



Doel

De mannen willen met hun project geld inzamelen voor Stichting Opkikker, een organisatie die uitjes verzorgt voor zieke kinderen. Daarnaast hopen ze in het Guinness Book of Records te komen. "Er is nog niemand die dit ooit heeft gedaan, dus in dat opzicht wordt elke tijd die we lopen een wereldrecord", lacht Martijn.



Ze willen het record vooral vastleggen om andere ambulancebroeders uit te dagen hetzelfde te doen. "Hiermee laten we zien dat we fit zijn en vestigen we aandacht op ons prachtige beroep. Dat is nodig, want er is een groot tekort. Ik hoop dat anderen dit als voorbeeld nemen en het record straks maar kort op onze naam staat."



Toeschouwers

Toeschouwers zijn donderdag van harte welkom bij Skatepark Zeist, benadrukt Martijn. "Er zal een muziekje opstaan en ook onze collega's zijn aanwezig om uitleg te geven over ons werk. We zijn er van 10.00 tot 16.00 uur."

Reacties

20-05-2023 12:46:27 allone

Oudgediende



petje af



En weer op. petje afEn weer op.

20-05-2023 15:09:10 allone

Oudgediende



@Emmo :

Ja. Deze tijd van het jaar is gevaarlijk Ja. Deze tijd van het jaar is gevaarlijk

