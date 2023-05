20-05-2023 23:00:08

Ons werd jaren geleden gevraagd om ebem een hondje voor een weekend op te vangen, want dat beestje was zwaar mishandeld en waren door mensen uit een huis gehaald.Beestje had een ooit een gebroken pootje gehad wat toen niet behandeld was, haar staart was gebroken geweest.Wij hadden toen een doberman en het is altijd spannend als er dan een andere hond bijkomt. Maar vanaf het allereerste moment dat ze elkaar zagen was het gelijk goed.Het was een stichting die dieren herplaatsen en ze hadden geen plek. Maar wij zeiden gelijk, laat haar maar hier.En dat mochtEn er zat echt helemaal niets kwaads in dat beestje.Zo raar dat dat beestje mishandeld was geweest.Wij hadden de gewoonte om als een hond vervelend was om een opgerolde krant te pakken en hard op een tafel te slaan, maar toen we dat bij die doberman deden en die spaniel was erbij, kroop ze helemaal in elkaar van angst.Sindsdien nooit meer een krant gebruikt.We wisten niet precies hoe oud ze was, we vermoedde 2 jaar. Maar ze heeft hier nog 14 jaar gewoond.Heerlijk beest was het.