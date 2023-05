Advertentie met Michelangelo’s David gecensureerd wegens te naakt

In de Schotse stad Glasgow zijn ze niet zo blij met de nieuwe reclamecampagne van een Italiaans restaurant. Het restaurant maakt gebruik van het beroemde beeld David van Michelangelo en dat is iets te nakend voor de gemiddelde Schot.



Op de poster is het standbeeld te zien, maar dan met een kleine aanpassing: David eet in dit geval een lekker stukje pizza. "It doesn’t get more Italian", staat erbij. "Dit is een wereldberoemd kunstobject", zegt Mario Gizzi, directeur van het moederbedrijf van het restaurant. "Er wordt les over gegeven op scholen. Mensen reizen de wereld over om het te zien."



Volgens Gizzi is het tijd om met de tijd mee te gaan. "Het is 2023, niet 1500. Zeggen we nou echt dat mensen uit Glasgow niet om kunnen gaan met een naakt standbeeld?" De advertentie is inmiddels aangepast: alleen het bovenlijf en hoofd van David zijn nu te zien.



Het is overigens niet de eerste keer dat het beeld in opspraak komt. Eind maart moest een schoolhoofd in Amerika opstappen vanwege lesmateriaal rondom het kunstwerk. Kinderen van onder de 12 werden volgens verschillende ouders van enthousiaste leerlingen "geconfronteerd" met "pornografie".

Reacties

20-05-2023 17:18:34 HenrysWereld

T S Babies moeten in Schotland ook geboren worden in zwembroek bij een jongentje of badpak bij een meisje.... Mits ze al weten dat ze in een verkeerd lichaam zijn geboren dan mogen ze ook wisselen van kledij.... Uiteraard mogen transseksuele babies welk zich in een verkeerd lichaam voelen ook van badkleding veranderen.... Genderneutrale mogen beide kleding stukken te gelijkertijd dragen....

20-05-2023 17:21:44 Tiepmiep

Nou, dan tekenen ze toch gewoon een kilt op die poster?

20-05-2023 18:14:27 Jura6

Ik kan dat woke gedoe niet uitstaan! Ik vond de Millennialgeneratie al idioot maar de woke gen is nog erger.

Dat vond de generatie van vóór mij waarschijnlijk ook van mijn generatie. En zo draait de wereld door en valt het achteraf allemaal wel mee...



20-05-2023 18:58:04 Emmo

@Jura6 : Hoe meer er veranderd hoe meer er hetzelfde blijft. Mijn grootouders (eind 1800) gingen ook naar onze maatstaven geheel gekleed de zee in.

20-05-2023 19:33:10 allone

@Emmo : en in sommige Aziatische landen hebben ze dat altijd zo gedaan.

20-05-2023 21:25:32 omabep

Quote:

Volgens Gizzi is het tijd om met de tijd mee te gaan. "Het is 2023, niet 1500". Volgens mij hadden ze toen minder moeite met bloot anders waren er niet zoveel schilderijen uit die tijd die "naakt" genoemd worden.



God schiep de mens, deze was naakt.

God was niet volmaakt want wij gaan onze naaktheid die wij gekregen hebben bedekken en zeggen dan dat het uit zijn naam gedaan wordt.



Hoe krom kun je denken? Naaktheid moet normaal zijn al hoef je zelf niet naakt rond te gaan lopen, maar doe normaal over kunst en kunstuitingen als het hier het onderwerp is. Volgens mij hadden ze toen minder moeite met bloot anders waren er niet zoveel schilderijen uit die tijd die "naakt" genoemd worden.God schiep de mens, deze was naakt.God was niet volmaakt want wij gaan onze naaktheid die wij gekregen hebben bedekken en zeggen dan dat het uit zijn naam gedaan wordt.Hoe krom kun je denken? Naaktheid moet normaal zijn al hoef je zelf niet naakt rond te gaan lopen, maar doe normaal over kunst en kunstuitingen als het hier het onderwerp is.

