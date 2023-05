Tongzoenen? Dat deden ze duizend jaar eerder dan we tot nu toe dachten

Lang dachten experts dat de eerste tongzoen zo ongeveer 1500 jaar voor Christus gebeurde: de eerste beschrijving van 'een kus met speeksel' komt voor in een Indiaas manuscript uit die tijd. Maar nu hebben onderzoekers uit Denemarken iets nieuws ontdekt. De tongzoen is nog ouder dan wij denken.



De Deense onderzoekers Troels Pank Arbøllen van de Universiteit van Kopenhagen en Sophie Lund Rasmussen van de Universiteit van Aalborg deden een ontdekking die de geschiedenis van de tongzoen doet veranderen. Ze stuitten namelijk onlangs op kleitabletten met teksten en afbeeldingen over en van stelletjes die met elkaar tongzoenen.



Die kleitabletten komen uit Mesopotamië (nu Irak) in het Midden-Oosten en zijn ongeveer 4500 jaar oud. De teksten zijn in spijkerschrift en vertellen ons dat zoenen iets is dat enkel mensen deden die met elkaar getrouwd waren. Máár tongzoenen werd ook als iets gezien dat iemand, een ongehuwd persoon, graag doet als hij verliefd was. Het werd dus toen al gezien als een onderdeel van seksuele verlangens.



Volgens de wetenschappers laten deze kleitabletten ook zien dat zoenen niet iets is wat door één cultuur op één plek werd gedaan.



De uitkomst van het onderzoek is inmiddels gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science. De onderzoekers benadrukken dat deze vondst niet alleen maar interessant is in sociologisch en historisch opzicht: in die tijd werd niet alleen de liefde uitgedrukt via een tongzoen, maar er werden zo ook (onbedoeld) ziektes en virussen verspreid, zoals het herpes-virus (de koortslip) en het Epstein-Barrvius, die de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt.

Reacties

20-05-2023 18:29:33 Jura6

En waarschijnlijk nog veel en veel eerder dan dat.

20-05-2023 19:59:36 De Paus

S Helemaal zeker is het niet, maar er wordt gefluisterd dat neuken al door de allereerste mensen werd gedaan.

20-05-2023 21:09:12 allone

@De Paus :

Dat betwijfel ik toch ten zeerste. Dat betwijfel ik toch ten zeerste.

20-05-2023 21:14:40 Emmo

Zou dáár de uitspraak vandaan komen: Dat kost me een rib uit m'n lijf? @allone : Tenslotte werd Eva volgens zeggen uit een rib geboetseerd.Zou dáár de uitspraak vandaan komen: Dat kost me een rib uit m'n lijf?

20-05-2023 21:31:50 omabep

ik heb geleerd dat ze er ooievaars of rode kolen voor gebruikten de een was een thuisbezorger en de andere moest je zelf op het veld gaan halen of uit de klei trekken. Ik weet niet van de laatste hoe dat in elkaar steekt.



Gelukkig hebben we andere manieren ontdekt om kinderen op de wereld te zetten, al dan niet met kleding aan, dat is de volgende evolutie. @De Paus : Nee hoor,ik heb geleerd dat ze er ooievaars of rode kolen voor gebruikten de een was een thuisbezorger en de andere moest je zelf op het veld gaan halen of uit de klei trekken. Ik weet niet van de laatste hoe dat in elkaar steekt.Gelukkig hebben we andere manieren ontdekt om kinderen op de wereld te zetten, al dan niet met kleding aan, dat is de volgende evolutie.

