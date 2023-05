Badmintonclub AMOR trekt zich terug uit eredivisie; spelers willen niet verder

De eredivisie in het Nederlands badminton moet het volgend seizoen met een club minder doen. Het eerste team van AMOR uit Groningen trekt zich terug, omdat het team niet mag degraderen.



Vier jaar geleden promoveerde de Groninger Studenten Badminton Club 'Alles Met Ons Racket' naar het hoogste niveau in Nederland. Ieder seizoen daarna eindigde het team op de laatste plaats.



Maar van degradatie was nooit sprake, omdat er geen kandidaten uit de eerste divisie waren die wilden promoveren.



Al drie jaar geven de spelers van het eerste team van AMOR aan dat ze op deze manier niet verder willen. Het team zou liever een klasse lager spelen, in de eerste divisie.



Maar volgens de badmintonbond is daar geen plaats en is het ook niet mogelijk om een extra team toe te voegen.



Je dupeert een hele groep spelers van de club.



Volgens de bond is de enige manier om de eredivisie te verlaten terugtrekking. Het team zou dan kunnen 'instappen' in de tweede divisie om van daaruit eventueel te promoveren naar de eerste divisie, zegt voorzitter Dyon Arifin van AMRO tegen RTV Noord.



Maar daar wil AMOR niet aan, want om dit team te laten instappen, zouden veel andere teams van de vereniging een klasse lager moeten gaan spelen.



"Een dergelijke beslissing hebben wij niet kunnen nemen. Je dupeert dan een hele groep spelers van de club die allemaal lager moeten spelen. Dat is voor ons geen optie. We hebben veel jonge spelers die uitstekend presteren op hun huidige niveau", zegt coach Joost Quant.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: