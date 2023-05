Duur geintje: China geeft komieken miljoenenboete om grap

Een gezelschap komieken uit China heeft een boete van omgerekend 2 miljoen euro ontvangen voor een grap. Het ging om een zinspeling op een slogan van president Xi JinPing. De grap zou het Chinese leger “ernstig beledigd” hebben. De komiek die de grap vertelde is inmiddels ontslagen.



De grap werd gemaakt bij een stand-up comedyshow-show in Beijing. In een anekdote over de honden van de comedian werd de slogan van Xi’s legerstrategie aangehaald, hetgeen leidde tot gelach in de zaal. Op sociaal medium Weibo kon men er minder hard om lachen. Daar werden geluidsopnames van de grap gedeeld, met veel kritiek en een veroordeling tot gevolg.



Naast de boete en het ontslag van de comedian is het de groep ook verboden om ooit nog een optreden te houden in Beijing. “We zullen nooit toestaan dat iemand de hoofdstad gebruikt als podium voor vuilspuiterij over het glorieuze leger”, aldus het oordeel.



De komiek, Li Haoshi, schreef op Chinees medium Weibo dat hij gemengde gevoelens heeft over de veroordeling. “Ik hou er niet van als vreemden ons land voor schut zetten, maar ik hou er ook niet van dat tegenwoordig elk woord omtrent politiek gevoelig ligt “, aldus Li. ”Ik schaam me en voel berouw. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen en met mijn activiteiten stoppen om bezinning te zoeken en opnieuw te leren.“



Het Weibo-account van Li is inmiddels uit de lucht.

