Kayla, ontvoerd als 9-jarige, in VS teruggevonden na Netflixserie

De Amerikaanse Kayla Unbehaun was pas 9 jaar oud toen ze in 2017 werd ontvoerd door haar moeder Heather. Haar vader, die de volledige voogdij had, zocht jarenlang naar zijn dochter. Nu is ze na zes jaar teruggevonden omdat een winkelmedewerker het meisje herkende uit een Netflixserie.



Kayla was 4 juli 2017 op bezoek bij haar moeder Heather in de Amerikaanse staat Illinois. Zij had er recht op om haar dochter soms te zien, maar de volledige voogdij lag bij Kayla's vader. Toen hij haar de volgende dag wilde ophalen bij zijn ex-vrouw, bleken ze allebei verdwenen.



Jarenlang geen enkel spoor

Er werd een grote zoekactie gestart, maar jarenlang was er geen enkel spoor van Kayla en haar moeder te bekennen. Daarom bleef Kayla's vader keer op keer aandacht vragen voor de vermissing.



Zo ook in de Netflexserie 'Unsolved Mysteries'. In de aflevering 'ontvoerd door een ouder' was het verhaal over Kayla te zien. Daarnaast werd vorige maand nog een foto vrijgegeven door het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Daarop was te zien hoe onderzoekers dachten dat Kayla er nu, zes jaar later, uit zou zien.



Uiteindelijk was het een winkeleigenaar in de plaats Asheville, zo'n tien uur rijden van Illinois, die Kayla herkende omdat hij de Netflixserie had gezien. Dat schrijft de Amerikaanse zender ABC 7. De eigenaar belde de politie, die arresteerde moeder Heather en kon later Kayla herenigen met haar vader. Heather wordt op dit moment verdacht van kinderontvoering en zit nog altijd vast.



'Opnieuw leren kennen'

De NCMEC deelden op Facebook een bericht van de vader van Kayla: "Ik ben dolblij dat Kayla veilig thuis is. Ik wil iedereen bedanken die bij haar zaak heeft geholpen. We vragen nu om rust en privacy terwijl we elkaar opnieuw leren kennen."

Reacties

23-05-2023 18:09:05 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.313

OTindex: 91.085

Wat heerlijk voor die vader!🤔

En hoe heerlijk is het voor het meisje dat nu haar moeder kwijt is en wiens hele leven op z'n kop staat?

En wat voor band heeft ze nu met haar vader die ze 6 jaar niet gezien heeft en niet of maar nauwelijks meer kent?🥺

23-05-2023 19:04:12 HenrysWereld

Lid

WMRindex: 46

OTindex: 0

Wnplts: Oost Soubu

T S @Mamsie :



Het blijft een ontvoering.... Moeders heeft even 6 jaar van de vader afgepakt... Met waar zij, in orginele stelling nog haar dochter mijn zien....

Ik ken ik een vader welk zijn kinderen niet ziet opgroeien, ondanks dat de rechter anders heeft uitgesproken.... Er word daar niks mee gedaan.... Het blijft een ontvoering.... Moeders heeft even 6 jaar van de vader afgepakt... Met waar zij, in orginele stelling nog haar dochter mijn zien....Ik ken ik een vader welk zijn kinderen niet ziet opgroeien, ondanks dat de rechter anders heeft uitgesproken.... Er word daar niks mee gedaan....

