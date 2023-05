84-jarige eist miljarden van Nederlandse Staat vanwege blunder in pensioenwet

De 84-jarige John Bakker weet het zeker: zo'n tien miljoen Nederlanders hebben, net als hij, recht op een schadevergoeding van de overheid. Hij eist samen met de stichting Pensioenvoldoen.NL in een kort geding tegen de staat 26.000 euro vergoeding per slachtoffer.



Volgens John heeft de overheid een kardinale fout gemaakt bij het invoeren van de Pensioenwet in 2007. Daardoor zou het pensioen van miljoenen Nederlanders jarenlang verkeerd zijn vastgesteld. De schadevergoeding kan oplopen tot 137 miljard euro.



"Als je ergens in gelooft en er is onrecht, kun je ervoor gaan en heb je een grote kans op succes", vertelt John aan Hart van Nederland. "Er wordt geld onthouden dat van ons is. We willen ons huis laten schilderen, maar dat kunnen wij niet betalen. Ook kunnen we eigenlijk niet meer naar de schouwburg. Dat is niet eerlijk, want dat geld moeten we gewoon hebben."



Jarenlang is er een verkeerde rekenmethode gebruikt voor de pensioenen. Daarmee zou de staat de Europese richtlijnen niet hebben gevolgd. "De Nederlandse staat had de pensioenrichtlijn moeten toepassen en niet zijn eigen risicovrije rente moeten voorschrijven", legt advocaat Jos Wouters uit.



Wouters helpt John met zijn claim. "Unieke van de claim is dat Wouters ontdekt heeft dat hij weet uit te leggen dat er deel van de EU-wetgeving dwingend is", zegt John. Toch is het nog maar de vraag hoe haalbaar zijn plan is.



"Als we verliezen krijgen mensen met een pensioen het steeds moeilijker, ik geef nooit op", zegt John. Toch denkt fiscaal juridisch pensioenadviseur Herman Kapelle dat hij geen gelijk heeft:



Herman Kappelle, fiscaal juridisch pensioenadviseur, is kritisch. "Volgens mij biedt de richtlijn heel nadrukkelijk de mogelijkheid aan lidstaten om aanvullende voorwaarden te stellen als dat nodig is voor de veiligheid van de deelnemers en de gepensioneerden. Nederland heeft dat gedaan, en dat kan volgens mij dus gewoon op grond van die richtlijnen."



Wel snapt de pensioenadviseur dat gepensioneerden die jarenlang geen indexatie kregen, daar enorm van balen. "Dat is de consequentie van het systeem dat we met zijn allen afspraken in Nederland. Daar kan je het mee eens of mee oneens zijn, het is niet in strijd met de wet of Europese regels."

