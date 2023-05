Hond gered van hoogste berg in Engeland door 13-koppig reddingsteam

Een team van dertien reddingswerkers heeft een hond gered van de hoogste berg in Engeland. Het dier was 'gewond en uitgeput' en weigerde uit zichzelf de 978 meter hoge berg te verlaten.



De reddingsoperatie was afgelopen zaterdag, en duurde iets langer dan vier uur. De hond van 33 kilo had de top van Scafell Pike bereikt, in het noordwesten van Engeland op zo'n 160 kilometer ten noorden van Liverpool en Manchester, maar wilde toen niet meer voor- of achteruit.



Na een noodoproep van de eigenaren ging het Keswick Mountain Rescue Team op pad om het dier te redden.



De hond werd in een grote tas op een brancard van de berg af gedragen. "Ook al was het met 33 kilo een vrij grote hond, was het toch wel fijn om een relatief lichtgewicht slachtoffer te dragen", schrijft het reddingsteam op de site. "Het slachtoffer bleef koel en kalm en gedroeg zich koninklijk tijdens de hele operatie."



De berg ligt in het nationaal park Lake District en is onderdeel van de bergketen Scafells. Het natuurgebied is populair bij wandelaars en hikers en staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco.



Volgens het team was dit al missie nummer 42 van dit jaar. Sinds 1948 zijn er al 4160 reddingsoperaties uitgevoerd, staat op de site te lezen.



Het was overigens niet de eerste keer dat een hond gered werd: in juli 2020 werd een Sint-bernard genaamd Daisy van dezelfde berg gehaald.

