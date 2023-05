Dronken automobilist VS wisselt van plaats met hond om onder arrestatie uit te komen

Wat doe je als je onder invloed bent en wordt aangehouden door de politie? Een man in het Amerikaanse Springfield wist het wel: hij ruilde van plaats met zijn hond, die op de bijrijdersstoel zat. Dat schrijft de politie van Springfield op Facebook.



De man, die ruim 80 kilometer per uur reed waar hij ongeveer 50 mocht, kreeg afgelopen zaterdag rond 23.30 uur 's avonds een stopteken van de politie. Terwijl een agent zijn kant op kwam en het hele tafereel zag gebeuren, besloot hij snel van plaats te ruilen met zijn hond. De man stapte uit via de bijrijdersstoel en beweerde dat hij niet had gereden.



Duidelijke tekenen van dronkenschap

Volgens de politie 'vertoonde de man duidelijke tekenen van dronkenschap'. Toen hem daarnaar werd gevraagd, zette hij het op een rennen. Hij kwam alleen niet ver: nog geen 20 meter van de auto werd hij volgens de politie aangehouden.



De man bleek totaal de verkeerde kant op te zijn gereden. In plaats van dat hij vanaf Las Animas in Colorado naar het westen was gereden naar Pueblo, was hij 135 kilometer naar het zuidoosten gereden, naar Springfield.



De chauffeur is naar een ziekenhuis gebracht voor een gezondheidscheck, en daarna vastgezet. Er liepen al twee arrestatiebevelen tegen hem, nu is hij ook beschuldigd van onder meer rijden onder invloed van alcohol, verzet tijdens de arrestatie en een forse snelheidsovertreding. Zijn hond kwam er volgens de politie met een waarschuwing vanaf. Hij is opgehaald door een kennis van de chauffeur.

Dus hij gaf de hond maar weer eens de schuld!

