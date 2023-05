Pechverhelping bij elektrische wagens, een nachtmerrie?

In panne vallen met een elektrische wagen blijkt een groter probleem te zijn dan met een gewone brandstofwagen. Sommigen zeggen dat het een nachtmerrie is wanneer je elektrische wagen in panne valt. Want men moet rekening houden met een aantal extra’s bij die elektrische wagens. Alain De Jong van Gocar.be geeft op Business AM Radio duiding bij het fenomeen.



Alain De Jong: “Een nachtmerrie is misschien een beetje overdreven. De realiteit is dat het iets complexer is om een elektrische wagen weg te slepen. Dus gewoon achter een takelwagen zoals we altijd hebben gedaan met de wielen op de grond, mag eigenlijk niet. De reden hiervoor is dat de elektromotor als de wagen gesleept wordt, functioneert als generator en de batterij terug oplaadt. Maar als een wagen in panne staat, wordt het systeem niet geactiveerd en kunnen er storingen optreden of in het slechtste geval oververhitting en zelfs brand van het hele systeem of de batterij.”



Business AM: Als ik het goed begrijp, moeten we helemaal onze logistiek rond pechverhelping gaan veranderen en aanpassen?



“Ja, dat klopt en daar wordt door de pechverhelping ook al aan gewerkt, want dan gaan ze de wagen niet achter een takelwagen wegslepen, maar die optillen en op een platform zetten van een grotere vrachtwagen. Dus de oplossingen bestaan, maar het wagenpark van de pechverhelping zal wel wat aangepast moeten worden.”



Wat als de wagen geparkeerd staat in een ondergrondse garage, waar een takelkraan moeilijk inzetbaar is?



“Tegen een lage snelheid kan die wagen wel over een korte afstand gewoon weggesleept worden als ze ‘m in neutraal krijgen. Een bijkomend probleem is wanneer een batterij vuur vat, dat die snel gedoofd en weggesleept moet kunnen worden. Maar een batterij is zeer moeilijk te doven. Dus in een ondergrondse parkeergarage vormt een elektrische wagen die in brand schiet inderdaad een groter risico.”



Wanneer denk jij dat de logistiek rond die pechverhelping volledig up en running zal zijn. Wanneer kunnen we voldoende elektrische wagens wegslepen als we straks allemaal elektrisch gaan rijden?



“Wel, ik heb begrepen dat de pechverhelpers er nu al aan het werken zijn om hun vloot van voertuigen aan te passen. Dus geleidelijk aan zal dat probleem zich wel oplossen. Althans, dat hopen we.”

Reacties

23-05-2023 08:27:36 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.244

OTindex: 3.182

Dan maar optillen met grijparmen, voorkom je nog meer problemen.

23-05-2023 09:07:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.689

OTindex: 28.216

@omabep : Een gemiddelde elektrieke auto weegt ca 2000 kg. 1½ à 2 x een benzineauto. om zo'n gewicht op te tillen moet je toch van goede huize komen. Een gemiddelde forklift is te klein. Die trekt 1 à 1½ ton. Bovendien moet je ruimte hebben om te kunnen tillen.

23-05-2023 11:41:36 Feraturion

Senior lid

WMRindex: 189

OTindex: 18

Niks nieuws volgens mij.

Dit is volgens mij al jaren zo met auto's met een automaat.

Die worden op een autoambulance getrokken of gesleept met een dolly onder de as die de aandrijving verzorgt.



Maar er moeten nu eenmaal artikelen over electrische auto's geschreven worden omdat het hip is.

23-05-2023 13:29:52 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.222

OTindex: 4.701



Dus alle wielen moeten los.

Als je een auto met verbrandingsmotor en automaat hebt, kun je die in de stand N zetten en dan is er geen probleem. @Feraturion : Klein verschil. Veel elektrische auto's kunnen elektriciteit generene op allevier de wielen.Dus alle wielen moeten los.Als je een auto met verbrandingsmotor en automaat hebt, kun je die in de stand N zetten en dan is er geen probleem.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: