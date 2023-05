Bajesklant met blaffer: medewerkers PI Leeuwarden schrikken zich 'de pleuris'

Een geladen wapen in de bak. De entree van een bajesklant in de gevangenis in Leeuwarden zorgt voor de nodige opschudding. Een arrestant kwam doodleuk met een geladen wapen de gevangenis binnen. De toestand maakte duidelijk indruk op de medewerkers van de Leeuwarder P.I.: 'We zijn ons de pleuris geschrokken.'



De man werd half april opgepakt en zonder over start te gaan naar de gevangenis gestuurd. Bij zijn arrestatie in Noord-Holland zagen de agenten een vrij belangrijk detail over het hoofd. De gedetineerde had een geladen pistool op zak. Daarmee werd hij na een kort verblijf op een politiebureau naar Leeuwarden gebracht, meldt de Leeuwarder Courant.



Bij de visitatie van het gevangenispersoneel in de Friese hoofdstad kwam het schietijzer al gauw boven water. De man moest linea recta in beperking. De directeur van de P.I. is behoorlijk geschrokken. Vooral bij het feit dat de man met het wapen urenlang in de buurt van agenten was, voelt gevangenisbaas Gino Tibboel zich niet senang.



De situatie brengt bij justitie behoorlijk wat te weeg. De Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI), de vervoersdienst DV&O en de politie zelf hebben het voorval van 11 april onderzocht. Als de man tijdens zijn vervoer agenten had willen aanvallen, had vrijwel niets hem in de weg gestaan. Bij de wapenvondst kreeg de man de hoogst mogelijke interne straf, namelijk twee weken in de isoleercel.

