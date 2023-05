Telefoonboete geschrapt voor snackende Australiër

Een Australische chauffeur die een boete kreeg omdat hij zijn telefoon niet-handsfree zou hebben gebruikt, heeft de bekeuring met succes aangevochten. In de rechtszaal kon hij voordoen dat hij een dipkaasje aan het eten was.



De 35-jarige chauffeur werd op 29 juni vorig jaar aan het begin van de avond geflitst door een verkeerscamera. Op de foto is duidelijk te zien dat hij iets in zijn handen heeft en de positie van zijn vingers lijkt te verraden dat hij op een telefoon bezig is.



De man kreeg een boete van ruim 200 euro en vijf strafpunten op zijn rijbewijs.



De advocaat van de man betoogde bij de rechter echter succesvol dat de man met zijn avondeten bezig was. De chauffeur had eerder die dag wat Dippet-snacks gehaald, smeerkaas waar hartige koekjes in gedoopt kunnen worden.



In de rechtszaal werd hem gevraagd de handeling eens te herhalen: de automobilist bleek net zoals op de foto het pakje in zijn rechterhand te houden terwijl hij met links het folie van de verpakking verwijdert. De rechter was overtuigd.



"Je kan alleen veroordeeld worden als onomstotelijk bewezen is dat je echt een telefoon in je handen had", reageerde de advocaat tevreden na de vrijspraak. "Mijn cliënt is een hardwerkende Australiër die gewoon met zijn avondeten bezig was."



De advocaat gaf toe dat hij in 20 jaar tijd nog nooit zo'n zaak was tegengekomen. Meestal verdedigt hij naar eigen zeggen dieven, moordenaars en drugshandelaars.

