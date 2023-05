Jongen kiest zijkant van weg uit om dutje te doen: 'Lag hoorbaar te snurken'



In de vroege ochtenduren van zaterdag op zondag heeft een ongewoon tafereel zich afgespeeld in het buitengebied van Wieringerwerf. Een oplettende meldster schrok zich een ongeluk toen ze een jongen op de weg zag liggen en besloot direct de politie te bellen. Wijkagent Bas Dirkmaat snelde ter plaatse om de situatie te onderzoeken.



Wat de wijkagent rond half vier aantrof, was zowel verbazingwekkend als gevaarlijk. De jongen, die ogenschijnlijk diep in slaap was gevallen, lag te snurken op de donkere weg. Met de nodige voorzichtigheid maakte de wijkagent hem wakker en stuurde hem naar huis. Ondanks de verontrustende situatie leek de jongen fit genoeg om zijn fietstocht voort te zetten.



Deze onbezonnen actie is volgens de wijkagent zeer gevaarlijk "en je bezorgt andere weggebruikers de schrik van hun leven", aldus Dirkmaat.

