Kranig stel van 77 en 71 jaar oud verjaagt overvaller uit huis: schop in kruis kwam hard aan

Man (77) en vrouw (71) verjagen overvaller uit woning in Amsterdam-Zuid

Wat een nachtmerrie. Het ene moment komen ze erachter dat ze een huissleutel kwijt zijn, het volgende moment staat er een man met een bivakmuts in huis. Het overkwam een ouder echtpaar aan de Biesboschstraat in Amsterdam. Maar ze laten zich niet kisten. Het echtpaar verweert zich waarop de overvaller met lege handen en de staart tussen de benen vlucht.



Gisteravond, rond 22.15 uur, komen de 77-jarige man en zijn 71-jarige vrouw erachter dat ze een huissleutel kwijt zijn. Als ze even daarna op de bank televisie kijken hoort de vrouw gerommel in de woning. Ineens ziet ze een persoon met een bivakmuts in de gang staan.



De verdachte loopt met een wapen op de vrouw af en eist geld. De vrouw verweert zich door de verdachte een schop in zijn kruis te geven. De verdachte slaat daarna de vrouw waarbij ze ten val komt. Door alle commotie wordt de man, die in slaap was gedommeld, wakker. Hij beveelt de verdachte de woning uit te gaan. Die rent vervolgens de woning uit zonder buit. Buiten treft de man de bivakmuts van de verdachte nog aan.



De recherche zoekt getuigen. Ze zijn op zoek naar iemand die iets gezien heeft voordat de verdachte de woning betrad of nadat hij uit de woning is gevlucht, waarbij hij dus zijn bivakmuts heeft uitgedaan.



De politie sluit niet uit dat de man na de trap pijn heeft in zijn kruis en daardoor wellicht moeilijk loopt. Mogelijk heeft dit de aandacht getrokken van ooggetuigen. Het signalement is als volgt: een man tussen de 1,70 cm en 1,80 cm, stevig gebouwd, draagt een zwarte broek met een donkerkleurige hoodie met capuchon en een wit driehoek logo en heeft sportschoenen aan.

Reacties

21-05-2023 19:35:19 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.866

OTindex: 85.755





Is dat in de Rivierenbuurt? Draagt hij die kleren iedere dag?Is dat in de Rivierenbuurt?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: