Koppel dat vecht tegen onvruchtbaarheid adopteert drieling – week later toont echo een tweeling

Baby’s maken lijkt in sommige gezinnen zo gemakkelijk te gaan dat je vaak vergeet dat er heel veel mensen zijn die het moeilijk hebben.



Er zijn genoeg koppels die kunnen bevestigen dat ze om de een of andere reden gewoon niet zwanger konden worden. Of het kostte ze op zijn minst veel tijd.



Anderen hebben geen probleem met het verwekken van een kind, maar de waarheid is dat het hele proces uitdagender kan zijn dan de meesten van ons beseffen.



Vraag het maar aan Sarah en Andy Justice, een stel uit Tulsa, Oklahoma (VS), die er alles aan deden om een baby te krijgen. Drie jaar lang droomden Sarah en Andy ervan zwanger te worden, en ze waren vastbesloten de hoop niet op te geven toen het erop begon te lijken dat ze voorbestemd waren om teleurgesteld te worden.



Omdat een IVF-behandeling te duur was (in Amerika), besloot het paar uiteindelijk over te gaan tot adoptie om hun droom om kinderen te krijgen waar te maken.



Het stel werd gekoppeld aan een draagmoeder en Sarah was verheugd om de zwangere moeder te kunnen vergezellen toen het tijd was voor haar allereerste echografie.



Maar noch Sarah noch Andy hadden ooit het nieuws kunnen voorspellen dat ze op die bizarre dag zouden krijgen. Wat de echo onthulde, schokte iedereen: de doktoren, de biologische moeder en het koppel zelf. De vrouw was zwanger van niet één baby, maar drie!



Enkele maanden later werd de drieling Joel, Hannah en Elizabeth zonder problemen geboren. Sarah en Andy hadden eindelijk de familie waar ze al die tijd op hadden gewacht!



Ongeveer een week nadat ze de drieling in haar huis had verwelkomd, begon Sarah zich een beetje misselijk te voelen. Ze maakte een afspraak met de dokter en vroeg zich af of ze misschien niet ziek begon te worden.



Maar het was geen ziekte die Sarah had. Nee, Sarah was zelf zwanger geworden! En daar hield het goede nieuws niet op.



Twee maanden later ging Sarah terug voor een scan om het geslacht van de baby te achterhalen. Toen ze klaar was, belde ze Andy om hem te vertellen: “De ene is een jongen.”



Gelukkig zag het koppel de humor van de situatie in en verwelkomden ze het nieuws met blijdschap in hun hart. Natuurlijk, hun gezinsleven stond op het punt een stuk drukker te worden, maar ze accepteerden dat deze ongelooflijke gang van zaken met een reden moest gebeuren.



Stelt u zich eens voor, vijf kinderen allemaal jonger dan één jaar! En ik dacht dat het al moeilijk was met slechts één.

Laatste edit 15-05-2023 00:36 Zó dan! Geen tijd om te wennen aan het ouderschap...In één jaar tijd komen er vijf van die jonkies bij! Ik wens ze alle succes van de wereld! ( En ik ben heel blij dat ik het niet hoef te doen!

