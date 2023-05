Stan (16) restaureert eigenhandig de enige molen in zijn dorp: 'Al jaren bezig'

De 16-jarige Stan Baltus was als klein kind altijd al gefascineerd door een oude, verwaarloosde molen in z’n dorp. Vier jaar geleden, toen hij pas 12 jaar was, kwam een droom voor hem uit; hij mocht zélf de molen onder handen gaan nemen. Met resultaat. “Zo kan ik een stukje geschiedenis levend houden.”



Prinses Beatrix opent vandaag de 50ste editie van de Nationale Molendagen, die dit weekend plaatsvinden. Morgen en overmorgen openen molens in heel Nederland hun deuren voor geïnteresseerd publiek. Een van die molens is De Mol in Limmen, de molen van Stan.



De originele korenmolen De Mol in het Noord-Hollandse Limmen werd gebouwd in de zestiende eeuw, maar brandde in 1916 af. Daarna was er in het dorp geen molen meer, tot een dorpsbewoner in 1987 besloot een zeven meter hoge replica van De Mol te bouwen.



Deze molen, in schaal 1 op 3, heeft 20 jaar gedraaid, maar raakte in verval nadat de bouwer in 2007 was overleden. Nadat ook zijn vrouw kwam te overlijden, schonken de nabestaanden de molen in 2019 aan Stan, die destijds pas 12 jaar oud was.



Stan was al van kleins af aan gefascineerd door het bouwwerk. “Ik kwam er altijd langs op weg naar de scouting”, vertelt hij tegen RTL Nieuws. “Die molen stond al heel lang verwaarloosd in Limmen. Dat raakte mij als kind al.”



Toen hij de molen kreeg, ging Stan aan de slag met de restauratie. Eigenhandig herbouwde hij het grootste deel. “Er zijn alleen nog een paar spantjes oud, en de ijzeren bovenas”, zegt Stan, die ondanks zijn leeftijd bijna al het werk zelf voor zijn rekening nam. “Mijn vader is ook handig, die keek af en toe mee. Maar met het timmerwerk heb ik weinig hulp gehad, ik heb het grootste deel zelf gedaan.” Alleen voor de wieken kreeg Stan hulp van een molenaar uit de buurt.



Al jaren werkt Stan in zijn vrije tijd aan het herbouwen van de molen. Hij heeft een passie voor het technische aspect, maar doet het ook voor Limmen. “Ik vind het leuk dat ik iets kan betekenen voor het dorp, dat ik zo een stukje geschiedenis levend kan houden.”



Gegrepen door het restaureren van de molen, besloot Stan om een opleiding te gaan volgen om zich verder in het vak te specialiseren. “Ik volg nu een opleiding technicus in hout en restauratie. Dat is een nieuwe opleiding, waar je echt met de hand leer timmeren.”



Als hij klaar is met die opleiding, hoopt hij dat hij van het restaureren van molens zijn werk kan maken. “Dat lijkt me onwijs gaaf. Daarnaast ben ik ook bezig om te leren molenaar te worden. Ik vind het gewoon heel lekker om buiten bezig te zijn.”



Begin deze maand draaide De Mol voor het eerst weer. Toch moet er nog een hoop aan de molen gebeuren. “De stelling moet nog gemaakt worden, de vloer, de dakpannen en de wieken moeten nog afgetimmerd worden,” zegt Stan. “En binnenin moet de molen nog maalvaardig gemaakt worden. Met de buitenkant ben ik nog tot de zomer bezig, het maalvaardig maken is denk ik pas in de winter klaar.”



Bang dat de verveling toeslaat als de restauratie straks klaar is, is Stan niet. “Dan gaat hij ook malen, en hij moet onderhouden worden. Bovendien moet ik de molen zeker een keer per week laten draaien, want stilstand is achteruitgang.”



Wie de molen dit weekend al in actie wil zien, kan zaterdag en zondag van 10:00 tot 16:00 uur langskomen in Limmen.

