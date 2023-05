Broers (3 en 6) rijden auto van ouders in de prak

Twee jongens in Maleisië hebben een bijzonder ritje richting de speelgoedwinkel beleefd. De jongemannen van 6 en 3 besloten de auto van hun ouders te pakken om een speelgoedauto te kopen in de speelgoedwinkel.



De knulletjes wisten laat op de avond nog best een eindje te komen: ze legden maar liefst 2,5 kilometer af voordat ze de wagen tegen een lantaarnpaal parkeerden. De politie had het kleine duo al in het vizier: de jongens werden al achtervolgd omdat de dienders dachten dat ze te maken hadden met een dronken bestuurder.



Nadat de auto tot stilstand was gekomen en de politie poolshoogte kwam nemen, bleek het om twee kinderen te gaan. "De bestuurder was een minderjarige van zes jaar oud. De bijrijder, zijn broertje, was drie". meldt de politie volgens CNN. "Ze hebben verklaard naar buiten te zijn geslopen toen moeder in de badkamer bezig was en vader al lag te slapen."

