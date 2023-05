Drie asielgezinnen opgevangen bij boer Nieuw-Weerdinge, wethouder niet blij

Een melkveehouder in Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen, heeft drie asielzoekersgezinnen op zijn boerderij opgevangen. Dit nadat het COA een verzoek had gedaan aan de kerkelijke vluchtelingenorganisatie Inlia.



Maar wethouder Raymond Wanders (PvdA) van de gemeente Emmen is daar niet bepaald blij mee. Volgens hem is het niet de bedoeling dat mensen zomaar vluchtelingen opvangen zonder dat de gemeente daar vanaf weet.



“We hebben ook gemeld aan het COA dat dit niet helpt. We proberen met elkaar het vraagstuk over ontheemde vluchtelingen op te lossen en wij proberen ook aan het draagvlak te werken. We vinden het op z’n minst merkwaardig dat we hierin niet betrokken worden. We weten niet wie deze mensen zijn, of ze in de keten van het COA zitten. Waar ze recht op hebben. We hebben dit een keer eerder meegemaakt met de opvang in de kerk aan het Sterrenkamp in Emmen”



Dat het draagvlak voor de opvang van asielzoeker juist in Nieuw-Weerdinge niet al te hoog is, komt door de al vele jaren aanhoudende overlast van veiligelanders afkomstig van het azc in het nabijgelegen Ter Apel.



Keer op keer werden extra maatregelen getroffen tegen de overlast door veiligelanders, door ondermeer de inzet van straatcoaches en meer cameratoezicht. Maar al deze maatregelen hielpen maar matig.



Onlangs heeft staatssecretaris Van der Burg (VVD) dan ook aan zowel de burgemeester van Emmen als van Westerwolde (waar Ter Apel onder valt) beloofd dat de overlast nog harder zal worden bestreden.

Reacties

21-05-2023 10:38:16 Emmo

Doet iemand eens iets aan de opvang van asielzoekers, is het wéér niet goed.

21-05-2023 14:29:21 HenrysWereld

T S Het is een boer, notabene een melkveehouder, net dat de regering een campagne is begonnen dat alle boeren slecht zijn, past dit stukje natuurlijk niet in hun straatje.... Stel je voor dat er mensen gaan denken dat boeren ook maar mensen zijn met goede bedoelingen, dat moeten we niet willen....

21-05-2023 15:57:55 Mamsie

Misschien zijn deze drie gezinnen ook wel veiligelanders?

