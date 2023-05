Britse primeur: baby's geboren met DNA van drie mensen

In Groot-Brittannië zijn baby’s geboren met het DNA van drie mensen. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. De baby’s kwamen ter wereld na een nieuwe experimentele ivf-behandeling, die moet voorkomen dat kinderen ongeneeslijke ziektes erven van hun ouders. Slechts één keer eerder kwam een baby op deze manier ter wereld.



De behandeling wordt gebruikt bij vrouwen met zogenoemde mitochondriale afwijkingen in hun DNA. Die kunnen leiden tot ernstige aandoeningen aan het hart, de hersenen en de lever.



In bijna alle cellen van het lichaam zitten mitochondriën. Ze geven het lichaam energie om te functioneren. Mitochondriën worden altijd doorgegeven via de eicel van de moeder. In Groot-Brittannië wordt één op de tweehonderd kinderen geboren met een mitochondriale afwijking.



Om te voorkomen dat de ongeneeslijke ziektes worden doorgegeven aan baby’s, is gebruikgemaakt van de techniek mitochondriale donatie (MDT). Die mag sinds 2015 in Groot-Brittannië worden toegepast. Het was het eerste land ter wereld dat wetgeving voor dit soort medische behandelingen toestond.



Bij de techniek wordt genetisch materiaal gehaald uit de eicel van de vrouw met mitrochondriale afwijkingen in haar DNA. Dat materiaal wordt vervolgens gestopt in een eicel van een donor die geen afwijkingen heeft en waar het kern-DNA is uitgehaald. De eicel wordt bevrucht met een zaadcel en via ivf in de baarmoeder geplaatst.



Volgens The Guardian zorgt dit ervoor dat een embryo het DNA van zowel de moeder als de vader heeft, én een klein deel DNA van de donor; ongeveer 37 genen (0,2 procent). De erfelijke aandoeningen kunnen dankzij de methode niet worden doorgegeven aan kinderen.



De Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) zegt tegen de Britse krant dat tot nu toe ‘minder dan vijf’ baby’s op deze manier in het land zijn geboren. Verdere details over de geboortes zijn niet gegeven.



Het is niet de eerste keer dat een kind via MDT wordt geboren. In 2016 kwam voor het eerst een zogenoemd drieouderkind ter wereld. De behandeling werd in Mexico uitgevoerd door een Amerikaanse arts.

