Van publicatie naar arrestatie: Vrouw die boek schreef over rouw na dood van man verdacht van moord op hem

Kouri Richins (33) verloor haar man Eric Richins en schreef een kinderboek over verlies, verdriet en rouw. Ze beweert haar man dood te hebben aangetroffen nadat hij wodka had gedronken.

Nu wordt ze echter beschuldigd van de moord op haar man. Volgens aanklagers heeft zij hem vergiftigd met fentanyl.



Op 4 maart 2022 overleed Eric Richins in zijn huis in Kamas, in de buurt van Park City. Zijn vrouw Kouri vond hem en constateerde dat hij ijskoud aanvoelde. Tegen de politie zei ze dat hij ’te koud was om aan te raken’. Ze alarmeerde de hulpdiensten, die snel kwamen. Uit medisch onderzoek bleek dat de man is gestorven aan een overdosis fentanyl – een pijnstiller die 100 keer krachtiger is dan morfine.



Uit de anonieme aanklacht blijkt dat Kouri voor 900 dollar aan fentanyl had aangeschaft. De 33-jarige wordt daarom beschuldigd van moord met voorbedachten rade. Aanklagers vermoeden dat zij hem heeft vergiftigd. Ook is ze aangeklaagd voor het vermeende bezit van GHB, een geurloze stof die vaak in verband staat met zedenzaken omdat het mensen slaperig of ontspannen kan maken.



Kouri heeft op donderdag 4 mei nog foto’s gedeeld op Facebook van haar en Eric, met de tekst: ‘Het leven is zo moeilijk zonder jou. De kaarten die ik heb gekregen lijken op een spel dat niet gespeeld kan worden. Kom alsjeblieft thuis.’ Vier dagen later is ze gearresteerd.



Twee maanden geleden promootte Richins haar rouwboek op de lokale televisie. Ze vertelde in het programma Good Things Utah dat ze het had geschreven om de familie te helpen de dood van haar man te verwerken.



Richins zei dat kinderen moeten voelen dat de ‘geest van een geliefde altijd in je huis leeft.’ Zo zei ze: “Het boek legt uit aan mijn kind dat alleen omdat hij niet fysiek bij ons aanwezig is, niet betekent dat hij niet bij ons is.”

Reacties

21-05-2023 10:26:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.866

OTindex: 85.755

Dat kind moet nu om vader en moeder rouwen, want de laatste gaat geheid lang de gevangenis in

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: