Klimaatminister Rob Jetten (D66) vliegt naar Bonaire om klimaatrapport in ontvangst te nemen

Op zijn beide Twitteraccounts is niets te vinden, op de website van zijn ministerie ook niet. Maar minister voor Klimaat en energie Rob Jetten (D66) is naar Kralendijk op Bonaire gevlogen voor een fotomoment met Ed Nijpels (VVD) die sinds eind vorig jaar in De West aan het klimaattafelen is.



Het ANP meldt:



"KRALENDIJK - Kwartiermaker op Bonaire Ed Nijpels (R), overhandigt zijn rapport Nooit te laat aan minister van Klimaat en Energie Rob Jetten. De minister zegt hard aan de slag te willen gaan voor maatregelen die het eiland beter beschermen tegen klimaatverandering."



Waarvan akte.

Reacties

20-05-2023 20:27:42 submarine

Genesis 8:22

Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

------------------------



Als God nu zegt dat er altijd koude en hitte zullen zijn, waarom moeten wij dan geloven dat er een 'klimaatcrisis' is?

20-05-2023 21:09:21 De Paus

S Een typisch voorbeeld van: Do as I say, not as I do.

20-05-2023 21:13:42 allone

Is dat net zoiets als tennistafelen?



Tja. Hij had natuurlijk kunnen gaan zwemmen.



Of zeilen



Of waterfietsen



Of roeien. Of kanoën.



Of



20-05-2023 21:16:32 Emmo

@allone :

Of



20-05-2023 21:36:47 omabep

Het gaat er toch om dat wij ons gedragen en niet zomaar gaan vliegen, dat is voor de elite deze betalen het met het geld dat degene die niet mag vliegen heeft betaald.

20-05-2023 22:43:59 Buick

Die vliegtuigen gaan niet eens de lucht in. Jette had beter met Transavia kunnen gaan, want die maatschappij is heel klimaat-neutraal.Die vliegtuigen gaan niet eens de lucht in.

20-05-2023 23:48:59 Mamsie

Met de mail sturen was natuurlijk he-le-maal geen optie. Want daar zit geen snoepreisje aan vast......

