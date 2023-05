Grotere neuzen zijn een teken van Neanderthaler-bloed

Sommige mensen hebben een grote neus omdat in hun stamboom een ​​verre Neanderthaler voorouder zit, toont een studie aan.



Veel mensen dragen een kleine hoeveelheid genetisch materiaal bij zich dat is geërfd van de Neanderthalers, een type mens dat tot ongeveer 40.000 jaar geleden de wereld deelde met onze eigen soort, Homo sapiens .



“In de afgelopen 15 jaar, sinds het genoom van de Neanderthaler is gesequenced, hebben we kunnen leren dat onze eigen voorouders blijkbaar seks hadden met Neanderthalers, waardoor we kleine stukjes van hun DNA hebben,” zegt Kaustubh Adhikari van University College London.



"Een deel van het DNA dat is geërfd van Neanderthalers beinvloedt de vorm van ons gezicht". Het levert sommige mensen een "grotere" neus, gemeten vanaf de brug tot het laagste punt, tussen de neusgaten.

Reacties

Hadden de Neanderthalers niet juist een brede neus? En wat zegt een hoge wenkbrauwboog bij iemand over zijn of haar relatie tot de Neanderthaler?



Dat wij, als Europeanen, waar deze theorie op gebaseerd is, Neanderthaler dna/rna genen bezitten, lijkt rechtstreeks op Jean Marie Auel's boeken gebaseerd te zijn.



Er zijn veel volken op Aarde die een veel grotere neus hebben dan wij Europeanen... sommige volken worden er zelf belachelijk om gemaakt. Zo hebben Joden een grote neuzen en hebben Afrikanen brede neuzen. Zijn die volkeren dan ook gerelateerd aan de Neanderthalers?



Ik vind dit een te kort door de bocht theorie.



Dat wij Europeanen Neanderthalerbloed in ons hebben is echter wel duidelijk aangewezen.







