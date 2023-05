Freek Vonk ontkent gezondheidszorg onder druk te zetten met larven

Als Freek Vonk (40) in april ontdekt dat hij ‘drie ongevraagde verstekelingen’ in zijn linkerbeen heeft meegenomen uit Costa Rica, besluit hij ze te laten zitten. De presentator wil naar eigen zeggen zien hoe ‘ze zich ontwikkelen en hoe hard ze groeien’. Tot op de dag van vandaag zitten de larven in zijn been en dat betekent dat hij ook geregeld bezoekjes aan het ziekenhuis moet brengen. En dit laatste komt hem nu op kritiek te staan van zijn volgers.



Freek deelt in zijn Instagram Stories een berichtje die hij van een volger heeft gekregen. Volgens de volger staat de gezondheidszorg ‘al genoeg onder druk’. ‘Dit kost serieus geld. De onderzoeken, deze artsen kunnen mensen helpen die wachten tot ze een keer aan de beurt zijn, want de wachtlijsten zijn lang. Laat die beesten verwijderen en verdoe de tijd van artsen niet!’



De bioloog laat weten zich absoluut niet in deze kritiek te kunnen vinden. Sterker nog: volgens hem is het juist heel nuttig voor de wetenschap dat hij de larven laat zitten. ‘Ik betaal het zelf, en de artsen zijn vanuit hun eigen medische en wetenschappelijke achtergrond juist ontzettend geïnteresseerd in hoe de larfjes zich ontwikkelen. Ze willen de ontwikkeling volgen en ervan leren, zo’n kans krijgen ze anders nooit – iedereen wil er altijd zo snel mogelijk vanaf. Ook gaan de artsen en ik een artikel schrijven over hoe je dermatoscopie en een echo gebruikt om de diagnose myiasis te stellen. Dus ik denk dat we kunnen stellen dat hier niks verkeerds aan is.’

In dit geval heeft Freek Vonk denk ik gelijk. Als je arsten een kans biedt om zo'n studie te doen waar je mogelijk later mensen mee kunt helpen dan is dat prima. Ik hoop dat hij er geen blijvende schade van over houdt.

