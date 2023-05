Lichaam vader in vriezer zoon (82): 'Wilde hem niet kwijt'

In een woning in Landgraaf heeft de politie dit weekend het lichaam van een overleden man aangetroffen. Hij lag in de vrieskist van zijn 82-jarige zoon. "Ik wilde hem niet kwijt", vertelt de zoon aan L1.

De ontdekking werd zaterdag gedaan in een woning aan de Mansholtstraat.

'Ik wilde hem niet missen'

De 101-jarige vader zou anderhalf jaar geleden op natuurlijke manier zijn overleden, vertelt de zoon tegen L1. "Ik wilde hem niet kwijt. Anders zou ik hem missen", zegt hij. Daarom legde hij zijn vader in de vrieskist zodat hij 'nog met hem kon praten'.



"We gaan niet uit van een misdrijf", bevestigt de politie. De 82-jarige zoon wordt door de politie wel aangemerkt als verdachte, maar hij is niet aangehouden. De man wordt verdacht van het verbergen van het lichaam van zijn vader.

Melding door huisarts

De zaak zou volgens De Limburger aan het licht zijn gekomen door de huisarts van de overleden man. Hij maakte zich zorgen over de gezondheid van hem waarna hij zaterdag de politie waarschuwde. Agenten troffen vervolgens het lichaam in de woning aan.



Onderzoek

Het politieonderzoek richt zich op de manier waarop de 101-jarige bewoner van het huis precies is overleden en waarom zijn lichaam in een vrieskist werd bewaard. Vanwege mogelijke fraude is het belangrijk om het exacte moment van overlijden te achterhalen.

Medewerkers van de Handhaving zijn maandagmiddag bij de woning geweest. Volgens hen zou het in en rond de woning een rommeltje zijn. Het is de vraag of het nog verantwoord is of de man daar zelfstandig blijft wonen. Hij heeft een week de tijd gekregen om de boel op te ruimen.

Oirsbeek

In Limburg speelde een aantal jaar geleden een vergelijkbare situatie. In december 2015 werd het lichaam van de 91-jarige Gerda gevonden in de woning van haar zoon Piet van der Molen. De man had zijn dode moeder ruim twee jaar in zijn huis bewaard. Hij streek in die periode haar AOW-, pensioen- en bijstandsgelden op. De rechter besloot dat hij 40.000 euro moest terugbetalen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: