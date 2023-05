Gered door wijn en snoep: gestrande vrouw overleeft 5 nachten in de bush

Een paar lolly's en een fles wijn. Op dat rantsoen wist een Australische vrouw vijf dagen te overleven. Haar uitstapje met de auto vorige week zondag 'took a turn'. Letterlijk. Door een verkeerde afslag kwam de 48-jarige Lillian Ip met haar wagen vast te zitten in de bush van de Australische staat Victoria.



Wat bedoeld was als een ritje naar haar moeder, liep helemaal verkeerd. Lillian raakte met de auto vast in de modder en kon geen kant op. Door gezondheidsproblemen was ze niet in staat om de tocht van 60 kilometer naar de dichtstbijzijnde stad te ondernemen. En dus besloot ze bij de auto haar lot af te wachten.



Lillian Ip zat vijf nachten vast voordat ze vrijdag werd teruggevonden. De enige etenswaren die ze bij zich had waren wat snacks en snoepjes en een fles wijn. De fles wijn die ze als verrassing voor haar moeder had meegenomen, was het enige vocht waar ze toegang toe had. Daarmee wist de vrouw, die zelf eigenlijk helemaal niet drinkt, zichzelf in leven te houden.



De 48-jarige Australische keek de dood in de ogen. ''Ik dacht dat ik hier zou sterven. Vrijdag stopte mijn hele lichaam ermee. Ik stond op het punt om op te geven.'' Omdat ze alle hoop verloor schreef Lillian een hartverscheurende afscheidsbrief aan haar familie. Die bleek toch wat voorbarig, want later die dag werd de vermiste vrouw teruggevonden door een reddingsteam. Lillian Ip werd verzwakt en uitgedroogd naar het ziekenhuis gebracht, ze is inmiddels thuis aan het herstellen.



Dat ze bij de auto bleef was uiteindelijk haar redding, stelt politiechef Martin Torpey na de reddingsactie tegenover 9News Australia. ''Het was verstandig van haar om in de auto te blijven en niet te gaan dwalen. Daardoor konden we haar terugvinden.'' Toen de hulpdiensten naderden kon ik maar aan één ding denken: 'water en een sigaret', vertelde de vrouw aan lokale media. ''Goddank had de politievrouw een sigaret.''

Reacties

11-05-2023 10:55:07 allone

Oudgediende



Op sterven na dood en dan wil ze een sigaret

11-05-2023 11:41:24 Emmo

Stamgast



@allone : Als je die laatste regels zo leest had ze meer behoefte aan een sigaret dan aan water

11-05-2023 12:23:56 allone

Oudgediende



@Emmo : ja idd.



Dus. Als je ooit in de Sahara verdwaalt, zorg dat je iig sigaretten bij je hebt



Laatste edit 11-05-2023 12:24 ja idd.Dus. Als je ooit in de Sahara verdwaalt, zorg dat je iig sigaretten bij je hebt

