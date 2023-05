Hulpdiensten willen de zelfrijdende auto nu al weg, want gevaarlijk

San Francisco is één van de enige plaatsen ter wereld waar zelfrijdende auto’s gewoon de baan op mogen. De stad vind dat het nieuwe technologie alle kansen moet geven, al was het maar om de rijke economische ader van het nabijgelegen Silicon Valley niet te verstoren. Onder meer Waymo en Cruise hebben er auto’s rondrijden. Maar het loopt lang niet altijd van een leien dakje. De hulpdiensten trekken er nu aan de alarmbel.



Auto’s zonder bestuurder zijn al langer op pad door de straten van San Francisco, maar hun gebruik was aanvankelijk gelimiteerd. Ze mochten pas om twee uur ’s nachts van stal. Maar sinds december mogen ze de klok rond op de baan. Er wordt weinig ruchtbaarheid aan gegeven, maar ze veroorzaken met de regelmaat van de klok chaos. De lokale hulpdiensten zijn het inmiddels beu dat die zelfrijdende auto’s hun werk bemoeilijken en ze eisen extra maatregelen. “Incidenten met autonome voertuigen zijn nu een dagelijkse gebeurtenis en het probleem wordt steeds erger”. Een plaatselijke brandweercommandant verwoordde het in lokale media als volgt “vroeger waren ze alleen ’s nachts op straat – dan reden we er gewoon omheen. Toen was het grappig. Nu zijn ze overdag buiten”.



De lijst met klachten is lang. Zo blijken die zelfrijdende auto’s niet alleen niet opzij te gaan voor hulpdiensten – ze negeren bijna elke vorm van gevaar. In de incidentenrapporten gaat het over zowat alles, auto’s die hulpverleners die op straat aan het werk zijn, blijven benaderen. Auto’s die over werkende brandweerslangen rijden, auto’s die door een zone die met politielint afgezet is rijden, een geval waar een zelfrijdende auto tegen instructies van hulpverleners in (die de auto probeerden tegen te houden) over een afgerukte hoogspanningleiding reed en die een straat ver meesleurde… In meer dan één situatie moest een hulpverlener drastische maatregelen nemen om de auto tegen te houden. Een ruit inslaan bijvoorbeeld.



Bovenstaande zaken komen bovenop normalere, te verwachten groeipijnen van de zelfrijdende auto. Zo veroorzaakte mist eerder dit jaar al eens een monsteropstopping nadat vijf van die bestuurderloze auto’s op een ‘ongelukkige plek’ besloten om niet meer verder te rijden.



De twee uitbaters van zelfrijdende auto’s – Waymo en Cruise – ontkennen de problemen niet. Ze laten weten “permanent in contact te staan met de overheden”. Maar de hulpdiensten hebben het er inmiddels mee gehad. Ze eisen dat de auto’s van de straat worden gehouden tot er een oplossing is.

