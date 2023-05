Harry Potter-game krijgt optie voor arachnofoben

De populaire Harry Potter-game Hogwarts Legacy krijgt een modus speciaal voor arachnofoben, waarbij alle spinnen uit de game worden gehaald.



In Hogwarts Legacy speel je een student op de magische school Zweinstein, honderd jaar voor de avonturen van Harry Potter. Je kunt de school en omliggende gebieden vrij verkennen terwijl je onder andere spreuken leert.



De game is tot dusver een groot succes, met 15 miljoen verkochte exemplaren. Dat is volgens Warner Bros. goed voor een omzet van 1 miljard dollar. Vermoedelijk stijgt dit bedrag de komende dagen weer, nu de game ook op oudere spelcomputers verkrijgbaar is.



Critici riepen op de game te boycotten, omdat auteur J.K. Rowling volgens hen eerder transfobe opmerkingen maakte. De makers benadrukten dat ze haar wereld gebruiken, maar de schrijver verder niet aan de game heeft geholpen.

Reacties

10-05-2023 20:16:16 Jura6

Erelid



WMRindex: 3.022

OTindex: 2.076

maw.. je angst is irrationeel!



Maar dat is meestal het geval.



Laatste edit 10-05-2023 20:16

