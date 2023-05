Met 29 km/u naar beneden in een zeepkist: 'Als dit maar goed gaat'

AALTEN - In de Achterhoek hing dit weekend de geur van afgewerkte olie en hoorde je het geluid van brullende motoren tijdens de races op de Varsselring in Hengelo. Een paar kilometer verderop, in het buurtschap Barlo, ging het óók snel. Maar met veel minder geluid en olie, want daar werd de traditionele zeepkistenrace gehouden.Liefst 26 teams deden dit jaar mee aan de traditionele zeepkistraces. De regels zijn simpel: wie het snelst het uitgezette parcours zonder al te veel kleerscheuren heeft afgelegd, wint. De tijdwaarneming is in professionele handen. De wijkagent meet met zijn snelheidsmeter hoe snel de zeepkisten gaan. "Ze halen zo'n 29 kilometer per uur. Da's een beste snelheid.""Ik ben best wel een beetje bang", zegt een deelnemer als hij naar de 7 meter hoge schans kijkt, van waaraf de zeepkisten worden gelanceerd. Zijn vriend, die ook wat zenuwachtig is, valt hem bij, maar heeft er ook zin in. "Vorig jaar maakten we zelfs een wheelie met ons frikandelbroodje."Dit jaar zitten de jongens in een zelfgebouwd vliegtuig. "Hebben we een week aan gebouwd", klinkt het trots.Een eindje verderop, in het rennerskwartier, worden vlak voor de start nog snel de banden van een wel heel opmerkelijke zeepkist gesmeerd. "Het is een grafkist", zegt de monteur. "Kijk, voorop zit zelfs nog een bosje bloemen." Zijn vrienden schieten onbedaarlijk in de lach.Alleen voertuigen die gecontroleerd en goedgekeurd zijn, mogen van de schans naar beneden. Eigenaren van afgekeurde voertuigen proberen voor de start hun zeepkist nog snel op orde te brengen. "Bij mij is het ding waar het stuur aan vastzit afgebroken, waardoor ik niet meer fatsoenlijk kan sturen", zegt één van hen. "Als ik 'm niet binnen tien minuten gerepareerd heb, is het over."Snel neemt de coureur een slijptol ter hand. Een vriend helpt een handje met het lasapparaat. En wonder boven wonder lukt het: de jongen mag met zijn schoolbus de schans af. Het hele ritje met de zeepkist duurt welgeteld 21 seconden. "Op de wipwap dacht ik nog wel even: als dit maar goed gaat. Maar het ging perfect. Niks aan de hand."