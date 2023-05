Ex-dominee met ‘Disney-obsessie’ staat op Most Wanted-lijst van FBI

De Amerikaanse oplichter Christopher Burns wordt al meer dan twee jaar vermist. Op de Amerikaanse nieuwssite The Daily Beast doorbrak zijn zoon onlangs de stilte. Hij smeekte zijn vader, een voormalige dominee die zot is van Disney, om zijn vermeende misdaden onder ogen te zien.



Christopher Burns is een voormalig jeugdpredikant die nadien financieel adviseur werd. In Georgia groeide hij uit tot een bekend radiopresentator. Totdat hij beschuldigd werd van oplichting. De aanklagers beweren dat Burns jarenlang een dubbelleven leidde en tientallen beleggers voor ongeveer tien miljoen dollar oplichtte middels een ponzifraude. Onder het mom van een ‘peer-to-peer’ leenprogramma met beloftes over een hoge opbrengst, zou Burns het geld hebben gebruikt om zijn decadente levensstijl te financieren, waaronder talloze reisjes naar Disney World.



Maar de dag voordat Burns documenten met betrekking tot zijn bedrijven moest overhandigen als onderdeel van een lopende civiele procedure, verdween de veertiger van de aardbol. Hij liet een horde boze investeerders achter die miljoenen dollars lichter waren.



Burns vertelde zijn klanten naar verluidt dat hun geld zou worden «uitgeleend aan bedrijven die financiering nodig hadden met weinig tot geen risico». Hij verzekerde zijn klanten dat de investeringen beschermd waren door onderpand of dat hij ieders geld zou bundelen om te lenen aan starters en liefdadigheidsinstellingen. Burns beloofde zijn klanten dat die bedrijven de hoofdsom zouden terugbetalen, evenals rente die kon oplopen tot 20%. Burns ging zelfs zo ver dat hij «persoonlijk borg stond en een belofte ondertekende waarin stond dat hij 100% van elk verlies op de hoofdsom terug zou betalen», aldus de klacht. In totaal legde Burns tientallen beleggers in Georgia, Florida en North Carolina in de luren.



«Burns wordt beschuldigd van het stelen van miljoenen dollars van klanten in een illegale investeringsfraude. De FBI is vastbesloten deze crimineel ter verantwoording te roepen», aldus Keri Farley van FBI Atlanta in een verklaring. «We zullen hem blijven opsporen, hoe lang hij ook probeert de wet te ontduiken.»



In augustus 2020 werd Burns gecontacteerd door de Securities and Exchange Commission om hem te informeren over hun onderzoek naar zijn bedrijven. Een maand later verdween hij spoorloos.



Zijn beslissing om op de vlucht te slaan, weerhield de voormalige radiopresentator er echter niet van om steeds meer rechtszaken aan te spannen. Een federaal arrestatiebevel werd uitgevaardigd voor Burns op 23 oktober 2020, nadat hij werd beschuldigd van postfraude. Hij werd ook op de Most Wanted List van de FBI geplaatst. Naast een verstekvonnis van 12 miljoen dollar, wordt Burns genoemd in een collectieve rechtszaak. Vorige week werd hij federaal aangeklaagd voor tien aanklachten in verband met de ponzifraude.



Burns was vroeger aan de slag als jeugdpastor in Indianapolis. Hij kreeg een baan bij de Perimeter Church, waar zijn vader lange tijd dominee was geweest. Vervolgens stortte hij zich in de financiële wereld, eerst als verkoper van levensverzekeringen en uiteindelijk als financieel adviseur en planner.



In 2017 begon hij zijn eigen radioshow, genaamd The Chris Burns Show. Hij verscheen ook regelmatig op televisie, waar hij in zijn rol van beleggingsadviseur financiën en politiek besprak. Intussen floreerde zijn zwendel en werd zijn levensstijl steeds decadenter. Zo kocht hij een huis van één miljoen dollar aan een meer, een boot, verschillende auto’s en duizenden dollars aan zendtijd.



De uitstapjes naar Disney-pretparken met het gezin werden steeds talrijker. De gezinsleden gingen zelfs samen op een cruise die in het Disney-thema gehuld was. Op een gegeven moment betaalden de Burns hun buren om mee te gaan op een reis. Chris betaalde zelfs voor VIP-tours die meer dan 8.000 dollar per dag kostten.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: