Winnie the Pooh krijgt pak slaag: Anti-Chinese badge voor Taiwanese luchtmacht gaat viraal

Een opvallende, onofficiële badge van de Taiwanese luchtmacht gaat pijlsnel over de toonbanken. Op de badge is te zien hoe een Aziatische zwarte beer een slag in het gezicht geeft van Winnie the Pooh, die de Chinese leider Xi Jinping voorstelt. Alec Hsu, de ontwerper, wil de Taiwanese troepen met de ludieke patch een hart onder de riem steken.Sinds zaterdag hield China drie dagen lang grootschalige militaire oefeningen in de buurt van Taiwan. Die oefeningen waren een reactie op het bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan de Verenigde Saten, waar zij onder andere sprak met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. Ook na het bezoek van McCarthy’s voorganger Nancy Pelosi aan Taipei in augustus voerde China militaire manoeuvres uit.Net op dit moment gaat die ludieke badge dan ook viraal. Op de badge wordt Xi Jinping afgebeeld als Winnie the Pooh. Hij krijgt een slag in het gezicht van een Aziatische zwarte beer, specifiek de ondersoort ‘formosa’, die de Taiwanese vlag zwaait. Onder de afbeelding staat het woord «scramble», een militaire term die verwijst naar het snel mobiliseren van de militaire luchtmacht – iets wat de Taiwanese luchtmacht wel vaker moest doen sinds de spanningen tussen China en Taiwan opnieuw stegen.De formosaanse zwarte beer is een symbool voor Taiwan. ‘Formosa’ was de vroegere naam van het land. Het is Portugees voor «prachtig eiland». Winnie the Pooh wordt dan weer al enkele jaren in memes gebruikt om de Chinese president af te beelden, vanwege zogenaamde gelijkenissen tussen de twee. Daarop heeft het regime al meermaals de beer gecensureerd – wat de meme enkel nog maar populairder gemaakt heeft.Alec Hsu, die de badge ontwierp, verkoopt de badge al sinds vorig jaar. Tijdens de militaire oefeningen deelde hij nog eens een foto ervan op sociale media. «Ik wou het moraal van onze troepen boosten via deze patch», vertelt hij aan Reuters.Volgens Reuters zal de luchtmacht van Taiwan zijn militairen niet per se «aanmoedigen» om de badge te dragen, maar zullen ze wel een «open attitude» erop na houden voor eender wat het moraal kan boosten.De Taiwanese ambassade van Taiwan sprong meteen op de hype: «Waar kan ik zo’n badge kopen? Dit wordt gegarandeerd een bestseller», schreven ze in een tweet op zondag.China stelt dat het sinds 1949 in feite zelfstandige eiland Taiwan nog altijd onderdeel van China is en probeert de eilandstaat op internationaal vlak te isoleren door telkens fel te protesteren tegen officiële contacten tussen Taipei en andere landen. De VS erkennen Taiwan niet als onafhankelijke staat, maar zijn wel de belangrijkste steunpilaar en wapenleverancier van het eiland.