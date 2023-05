Politieagent wordt bijna doodgeslagen – dan schiet trouwe hondencollega te hulp

Honden zijn zoveel meer dan viervoeters. Ze zijn loyaal, trouw en echt de beste vriend van de mens. Iemand die het daar zeker mee eens is, is politieagent Todd Frazier, wiens leven werd gered door zijn trouwe hond.Politieagent Todd Frazier was op patrouille in Mississippi, VS. Plotseling zag hij een auto geparkeerd staan aan de kant van de weg. De automotor liep, maar de lichten waren uit. Er zat één persoon in de auto.Todd parkeerde de politieauto en liep naar de auto om te kijken of alles in orde was. Toen sprongen er plotseling twee andere mensen uit de bosjes. Todd realiseerde zich dat hij in een hinderlaag was gelopen.Er waren eerdere berichten dat bendeleiders in de buurt hun leden aanmoedigden om politieagenten die ze tegenkwamen aan te vallen en bij voorkeur te doden…De drie mannen vielen Todd aan, die op de grond viel. De aanval escaleerde en de daders begonnen hem naar het bos te slepen. Todd besefte dat zijn leven aan een zijden draadje hing.Tijdens de aanval kreeg Todd de autosleutels in handen. Aan de sleutelbos zat een knop die het mogelijk maakte om de achterklep te openen, waar zijn dierbare collega Lucas zat.Lucas, een Belgische Mechelse herdershond, sprong snel in om zijn baasje te redden. Zonder aarzelen viel Lucas de daders aan en beet hen gewelddadig. Ze wisten uiteindelijk te ontsnappen, maar liepen zware verwondingen op dankzij Lucas.Zowel Todd als Lucas raakten tijdens de meedogenloze aanval ook gewond. Ze herstelden echter snel en konden al snel weer aan de slag om de orde te handhaven.Voor zijn heldhaftige optreden kreeg Lucas de Brookhaven Animal League Rescue Hero of the Year award.