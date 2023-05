Peiling over koopzondag in Putten doet wenkbrauwen fronsen: gekaapt door kerkgangers

In het Gelderse Putten woedt al maanden een discussie over koopzondag in de gemeente. Een online enquête van oppositiepartij WijPutten moest zorgen voor duidelijkheid: zijn de Puttenaren voor of tegen zondagsopenstelling? Een overgrote meerderheid stemde tegen een koopzondag, maar de VVD wantrouwt de uitslag. Volgens VVD-raadslid Jorrit Heinen is de enquête ‘gekaapt’ door Puttense kerkgangers. In appgroepen zouden ze elkaar hebben opgeroepen om tegen te stemmen.



De Puttense VVD wakkert al langer de discussie aan over een koopzondag in de gemeente. Als het aan de liberalen ligt bepaalt iedere winkel zelf of hij opent op zondag of niet. ‘’We wilden een behoefte-onderzoek doen’’, vertelt VVD-raadslid Jorrit Heinen aan de Stentor.



Uit voornamelijk religieuze overwegingen stemde ruim 80 procent van de respondenten tegen zondagsopenstelling. De VVD wantrouwt de uitslag omdat de enquête te snel en eenduidig zou zijn ingevuld. ‘Ons hebben berichten bereikt dat er werd opgeroepen via kerkelijke appgroepen om massaal de enquête in te vullen. We kunnen daaruit concluderen dat de enquête min of meer ‘gekaapt’ was’, staat op de website van de Puttense VVD.



Volgens de liberalen is de enquête niet representatief voor alle lagen van de bevolking, en moet er nu een onafhankelijk onderzoek komen dat wél representatief is. ‘’Misschien moeten we ervoor zorgen dat iedere Puttenaar een antwoord kan geven, in de vorm van een referendum’’, stelt Heinen voor.



In de Puttense gemeenteraad is er geen meerderheid voor een koopzondag. Een VVD-motie voor zondagsopenstelling werd vorige maand verworpen.

Reacties

08-05-2023 12:36:59 Emmo





Zó ken ik de politiek weer: als de uitslag van een enquête je niet bevalt, dan is zij gekaapt door de tegenstander.

08-05-2023 13:01:28 Mamsie





Ze willen het daar gewoon niet, die koopzondag. Valt te verwachten in de Biblebelt.

08-05-2023 13:47:01 BatFish





@Emmo : Ja, maar één van de argumenten was dat de enquete te uniform was ingevuld. Dan lijkt het er wel op alsof kerken mensen instructies hebben gegeven hoe dit in te vullen, en dat moet je uiteraard niet willen. In zo'n gemeente moet je misschien op een andere manier te werk gaan en een goede steekproef van de bevolking organiseren.

08-05-2023 16:34:55 Emmo





@BatFish : Is goed mogelijk. Maar het kan er alsnog op duiden dat de mensen het niet eens waren met de stelling van de enquête.

08-05-2023 16:55:54 allone





Ik woon in DL waar de winkels op zondag nog dicht zijn. Behalve de bakker, voor de verse broodjes en taart Ach ja. Heerlijk toch. Die stille zondagen!Ik woon in DL waar de winkels op zondag nog dicht zijn. Behalve de bakker, voor de verse broodjes en taart

08-05-2023 17:22:11 vaughn



Ik wacht op de paus voor een wijs oordeel.

